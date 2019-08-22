Son Dakika Haberleri: PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.79 ekside, dolar 5.76 lirada
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PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.79 ekside, dolar 5.76 lirada

13 dakika önce

Güne yüzde 0.22 artışla 95 bin 730 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 94 bin 440 puanı ve en yüksek 96 bin 117 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 0.79 düşüşle 94 bin 770 puana geriledi.

PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.79 ekside, dolar 5.76 lirada, System.String[]

–  Güne yüzde 0.22 artışla 95 bin 730 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 94 bin 440 puanı ve en yüksek 96 bin 117 puanı gördükten sonra,  gün ortası işlemlerinde yüzde 0.79 düşüşle 94 bin 770 puana geriledi.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.21 artışla 131 bin 927 puanda başladıktan sonra, en düşük 129 bin 974 puanı ve en yüksek 133 bin 106 puanı görerek gün ortası işlmelerinde yüzde 0.95 düüşle 130 bin 393 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.33 artuışla yüzde 16.18 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 16.18 düzeyinde sabit kaldı.

Gün ortası işlemlerinde:

dolar en düşük 5.7094 lira ve en yüksek 5.7903 lirayı gördükten sonra, 5.76 - 5.77 lira aralığında,

euro en düşük 6.3370 lira ve en yüksek 6.4390 lirayı gördükten sonra, 6.40 – 6.41 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.9358 lira ve en yüksek 7.0462 lirayı gördükten sonra 7.01 – 7.02 lira aralığında işlem görüyor.

- İstanbul

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:42 Kaynak: DHA
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