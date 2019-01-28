Piyasalar- Bist100 Yüzde 0.83 Arttı, Dolar 5.27 Lirada

– Güne yüzde 0.02 artışla 101 bin 822 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) gün içinde en düşük 101 bin 806 puanı ve en yüksek 102 bin 783 puanı gördükten sonra, yüzde 0.83 artışla 102 bin 646 puanda.

– Güne yüzde 0.02 artışla 101 bin 822 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) gün içinde en düşük 101 bin 806 puanı ve en yüksek 102 bin 783 puanı gördükten sonra, yüzde 0.83 artışla 102 bin 646 puanda.



BİST Bankacılık Endeksi yüzde 1.17 artışla 135 bin 657 puana yükseldi.



Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 15.44 ve yüzde 18.19 düzeyinde.



Gün ortası işlemlerinde;



- dolar en düşük 5.1174 lirayı ve en yüksek 5.2797 lirayı gördükten sonra 5.27 – 5.28 lira aralığında,



- euro en düşük 5.9773 lirayı ve en yüksek 6.0283 lirayı gördükten sonra 6.01 – 6.02 lira aralığında,



- sterlin en düşük 6. 9199 lirayı ve en yüksek 6. 9794 lirayı gördükten sonra 6.95 – 6.96 lira aralığında hareket ediyor.



Alnus Yatırım'ın "Muhteşem Ocaklar" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:



"BIST 100 Endeksi geçen hafta yüzde 3.4 yükselirken sanayiler yüzde 4.8, bankalar yüzde 1.4 yükseldi. Yani önceki haftalarda yükselişi sürükleyen bankalarda büyüme hızı yavaşlarken geride kalan sanayiler gaza bastı. Bu hafta, bakalım neler olacak? Zira yurtiçi ve yurtdışı gündem yoğun.



"1997 Ocak'ında aylık TÜFE yüzde 5.9 iken borsanın getirisi yüzde 64.4 olmuştu. Sonrasında tarih çok Muhteşem Ocaklar gördü ama 2019 Ocak'ının fevkaladenin fevkinde bir hatırası olacak. Evet, borsada 2001 Ocakta yüzde 13.2, 2006 Ocak'ta yüzde 12.1, 2012 Ocak'ta yüzde 11.5, 2017 Ocak'ta yüzde 10.4 getiri vardı ama hiçbirinde her gün kazanmanın zevki bu kadar iyi olmamıştı. Daha Ocak ayının bitmesine 4 işgünü daha var ve BIST 100 Endeksi son 16 günün 15'inde yükseldi. Getiri bu dönemde yüzde 16.5 (dolar bazında yüzde 20).



"Bu bayram, biraz ABD'nin yavaşlamasının bayramı. Zira o yavaşlayacak ki Fed faizi artırmasın ve paranın maliyeti artmasın. Bu hafta Fed'in faiz kararı var. Değişiklik beklenmiyor ancak bilanço küçültme operasyonunda ertelemeye gidebilir beklentisi var. Yani piyasa "dolarları geri çağırmasın" istiyor. Bu arada 35 gün kapalı olan ABD federal hükümeti bugün işbaşı yapıyor.



"Bu bayram da biraz da içerdeki güzel havanın etkisi var. 31 Mart seçimi öncesi ortam gerilmemişken herkes üzerine düşeni kurallarına uygun başarıyla yapınca sıcak para için cazibe merkezi haline geldik. Bu tempoyla son yılların en iyi birkaç ayı geride kaldı, ilerde de devamı gelebilir.



"Cuma günü; altının ons fiyatı yüzde 1.2, gümüş yüzde 2.4, paladyum yüzde 1.3, platin yüzde 1.6 yükselirken dolar dünyada değer kaybediyordu. Bu metallerdeki artışın artçılarını bu hafta görebiliriz. Haftaya başlarken ABD ve Asya borsalarında hafif kayıplar var." - İstanbul

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