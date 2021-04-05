PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.83 yükseldi, dolar 8.12 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.83 artışla 1,442.06 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.15 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.06 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.20 artıdaydı.

ABD ekonomisindeki toparlanmayı gösteren veriler ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki artışın etkisiyle başlıca para birimleri karşısında hızlı yükselen dolar, iç piyasada da yeni haftanın ilk işlem gününe 8.20 liranın üzerinde başladı. Küresel piyasalarda euro 1.17517 dolar ile beş ayın en düşük düzeylerine doğru inerken, dolar endeksi de 92.948 düzeyindeydi.