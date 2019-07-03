Son Dakika Haberleri: PİYASALAR –BİST100 yüzde 0.84 düştü, dolar 5.63 lirada
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PİYASALAR –BİST100 yüzde 0.84 düştü, dolar 5.63 lirada

1 saat önce

– Güne yüzde 0.25 artışla 100 bin 452 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 99 bin 143 puanı ve en yüksek 100 bin 501 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.84 düşüşle 99 bin 363 puanda tamamladı.

PİYASALAR –BİST100 yüzde 0.84 düştü, dolar 5.63 lirada, System.String[]
–  Güne yüzde 0.25 artışla 100 bin 452 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 99 bin 143 puanı ve en yüksek 100 bin 501 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.84 düşüşle 99 bin 363 puanda tamamladı.
BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.57 artışla 145 bin 332 puanda başladıktan sonra, en düşük 142 bin 382 puanı ve en 145 bin 346 puana yükseldikten sonra, günü yüzde 1.03 düşüşle 143 bin 13 puanda tamamladı.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.68 düşüşle yüzde 16.15 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.16 düşüşle yüzde 19.17 düzeyine geriledi.
Gün sonu işlemlerinde:
dolar en düşük 5.6045 lira ve en yüksek 5.6654 lirayı gördükten sonra, 5.63 - 5.64 lira aralığında,
euro en düşük 6.3273 lira ve en yüksek 6.3965 lirayı gördükten sonra, 6.35 – 6.36 lira aralığında,
sterlin en düşük 7.0464 lira ve en yüksek 7.1381 lirayı gördükten sonra 7.08 – 7.09 lira aralığında işlem görüyor.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:18 Kaynak: DHA
Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
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