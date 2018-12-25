Piyasalar – Bist100 Yüzde 0.91 Düşüşle 90 697 Puanda

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.6 düşüşle 90 bin 980 puandan başladıktan sonra, en yüksek 91 bin 206 puanı ve en düşük 90 bin 541 puanı gördükten sonra, yüzde 0.91 düşüşle 90 bin 697 puanda.

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.6 düşüşle 90 bin 980 puandan başladıktan sonra, en yüksek 91 bin 206 puanı ve en düşük 90 bin 541 puanı gördükten sonra, yüzde 0.91 düşüşle 90 bin 697 puanda.



BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.99 düşüşle 116 bin 314 puana geriledi.



Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.66 ve yüzde 20.93 düzeyindeler.



Gün ortası işlemlerinde;



- dolar en düşük 5.2792 lirayı ve en yüksek 5.3404 lirayı gördükten sonra 5.30 – 5.31 lira aralığında,



- euro en düşük 6.0158 lirayı ve en yüksek 6.1109 lirayı görükten sonra 6.04 – 6.05 lira aralığında ve



- sterlin en düşük 6.7060 lirayı ve en yüksek 6.7836 lirayı gördükten sonra 6.71 – 6.72 lira aralığında hareket ediyor. - İstanbul

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