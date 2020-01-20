PİYASALAR-BİST100 yüzde 0.94 yükseldi, dolar 5.91 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi PİYASALAR-BİST100 yüzde 0.94 yükseldi, dolar 5.91 lirada - Son Dakika Ekonomi

PİYASALAR-BİST100 yüzde 0.94 yükseldi, dolar 5.91 lirada

6 saat önce

Güne yüzde 0.33 artışla 121 bin 879 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), İsviçre'nin Davos kentindeki Dünya Ekonomik Forumu zirvesi öncesi haftanın ilk işlem gününde yüzde 0.94 yükseldi.

PİYASALAR-BİST100 yüzde 0.94 yükseldi, dolar 5.91 lirada, System.String[]

Güne yüzde 0.33 artışla 121 bin 879 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), İsviçre'nin Davos kentindeki Dünya Ekonomik Forumu zirvesi öncesi haftanın ilk işlem gününde yüzde 0.94 yükseldi.

BİST100, gün içinde en düşük 121 bin 879 puanı ve en yüksek 122 bin 926 puanı gördükten sonra, yüzde 0.94 artışla 122 bin 619 puanda kapandı.

Güne yüzde 0.38 artışla 178 bin 261 puanda başlayan BİST Bankacılık Endeksi de gün içinde en düşük 178 bin 261 puanı ve en yüksek 180 bin 569 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.93 artışla 179 bin 233 puanda kapattı.

Tahvil bono piyasasında da 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.55 artışla yüzde 11.06'ya yükselirken, iki yıllık gösterge tahvinin bileşik faizi ise yüzde 10.23'te sabit kaldı.

Gün sonuna doğru;

dolar en düşük 5.8870 lira ve en yüksek 5.9194 lirayı gördükten sonra 5.91-5.92 lira aralığında,

euro en düşük 6.5259 lira ve en yüksek 6.5639 lirayı gördükten sonra 6.56-6.57 lira aralığında,

sterlin de en düşük 7.6503 lira ve en yüksek 7.7008 lirayı gördükten sonra 7.69-7.70 lira aralığında işlem gördü.


Borsa İstanbul, İsviçre, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 06:11 Kaynak: DHA
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