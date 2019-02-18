Son Dakika Haberleri: Piyasalar - Bist100 Yüzde 0.96 Düşüşle Kapandı, Dolar 5.30 Lirada

Piyasalar - Bist100 Yüzde 0.96 Düşüşle Kapandı, Dolar 5.30 Lirada

46 dakika önce

– Güne yüzde 0.15 artışla 102 bin 866 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 101 bin 780 puanı ve en yüksek 103 bin 131 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.96 düşüşle 101 bin 728 puanda tamamladı.

Piyasalar - Bist100 Yüzde 0.96 Düşüşle Kapandı, Dolar 5.30 Lirada, System.String[]
– Güne yüzde 0.15 artışla 102 bin 866 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 101 bin 780 puanı ve en yüksek 103 bin 131 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.96 düşüşle 101 bin 728 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 2.07 düşüşle 132 bin 417 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 14.92 düzeyinde kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 2.2 düşüşle yüzde 18.19 düzeyine geriledi.

Gün sonu işlemlerde;

dolar en düşük 5.2703 lirayı ve en yüksek 5.3164 lirayı gördükten sonra 5.30 – 5.31 lira aralığında,

euro en düşük 5.9550 lirayı ve en yüksek 6.0181 lirayı gördükten sonra 6.0 – 6.01 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.8038 lirayı ve en yüksek 6.8668 lirayı gördükten sonra 6.85 – 6.86 lira aralığında işlem görüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:14 Kaynak: DHA

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
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