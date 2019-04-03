Piyasalar – Bist100 Yüzde 0.99 Yükseldi, Dolar 5.61 Lirada

–Günü yüzde 0.67 artışla 94 bin 159 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 94 bin 41 puanı ve en yüksek 94 bin 790 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 0.99 artışla 94 bin 455 puanda.

–Günü yüzde 0.67 artışla 94 bin 159 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 94 bin 41 puanı ve en yüksek 94 bin 790 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 0.99 artışla 94 bin 455 puanda.



BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 122 bin 700 puanı ve en yüksek 125 bin 181 puanı gördükten sonra yüzde 1.27 artışla 124 bin 153 puanda.



Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek sırasyıla yüzde 17.4 ve yüzde 21 düzeyindeler.



Gün ortası işlemlerinde:



dolar en düşük 5.5759 lira ve en yüksek 5.6617 lirayı gördükten sonra, 5.61 - 5.61 lira aralığında,



euro en düşük 6.2669 lira ve en yüksek 6.3591 lirayı gördükten sonra, 6.32 – 6.33 lira aralığında,



sterlin en düşük 7.3429 lira ve en yüksek 7.4771 lirayı gördükten sonra 7.40 – 7.41 lira aralığında işlem görüyor.



Ahlatçı Yatırım'ın "Gözler yurtiçinde enflasyon rakamlarına ve küresel piyasalarda PMI verilerine çevrildi…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:



"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Francois Villeroy yaptığı değerlendirmede, ECB'nin para politikasını gerekli olduğu sürece gevşek tutmaya devam edeceğini ve ekonomideki durumu gösteren verilere bağlı olarak gelecekte para politikasına yönelik ayarlamalarının yapılabileceğini belirtti.



"İngiltere'de açıklanan İnşaat PMI verisi Mart ayında beklentilerin hafif altında 49.7 düzeyinde gerçekleşti. Euro Bölgesi'nde açıklanan Üretici Fiyat Endeksi verisi Şubat ayında piyasa beklentisi altında aylık bazda yüzde 0.1 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.0 arttı. ABD'de açıklanan Dayanıklı Mal Siparişleri verisi Şubat ayında yüzde 1.6 düştü. ABD borsaları günü karmaşık tamamladı.



"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Dün, doların küresel piyasalarda majör para birimlerinin birçoğuna göre değer kazanması ve lirada yaşanan negatif ayrışma sonrasında kurun fiyatlamalarda 5.4615 – 5.6800 bant aralığında hareket ettiği ve günü 5.6014 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü.



"BİST-100 Endeksi günü yüzde 0.6 düşüş ile 93 bin 533 puanda tamamladı. Toplam işlem hacmi 6.9 milyar lira oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 25.5 seviyeleri civarında gerçekleşti."

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