PİYASALAR – BİST100 yüzde 1.03 artıda, dolar 5.73 lirada

– Güne yüzde 1.04 artışla 95 bin 226 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 94 bin 929 puanı ve en yüksek 95 bin 619 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 1.03 artışla 95 bin 215 puana yükseldi.BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 1.55 artışla 129 bin 309 puanda başladıktan sonra, en düşük 129 bin 33 puanı ve en yüksek 130 bin 743 puanı gördükten ve gün ortasında yüzde 2.26 artışla 130 bin 216 puana yükseldi.Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 4.71 düşüşle yüzde 16.99 düzeyie ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 5.77 düşüşle yüzde 20.58 düzeyine geriledi.Gün ortası işlemlerinde:dolar en düşük 5.7287 lira ve en yüksek 5.7997 lirayı gördükten sonra, 5.73 - 5.74 lira aralığında,euro en düşük 6.4812 lira ve en yüksek 6.5434 lirayı gördükten sonra, 6.48 – 6.49 lira aralığında,sterlin en düşük 7.2929 lira ve en yüksek 7.3678 lirayı gördükten sonra 7.30 – 7.31 lira aralığında işlem görüyor.Ahlatçı Yatırım'ın "FED beklenen hamleyi yaptı, faiz indirim sinyalini verdi…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:"Piyasaların merakla beklediği FED faiz kararı ve geleceğe yönelik beklentileri belli oldu. Piyasa fiyatlamasına paralel şekilde faizlerde bir değişiklik yapılmadı fakat toplantı metninde beklenen değişikliklerin yapıldığı gözlendi. İlk olarak faiz kararı sonrası güncellenen noktasal grafiğe baktığımızda sekiz üyenin bu yıl sonuna kadar daha düşük faiz oranları beklediği ortaya çıktı. Sekiz üye sabırlı olma durumunu korurken bir üyenin faiz artırımı beklediğini gösterdi. Dokuz üye 2020 sonunda daha düşük faiz beklerken 2019 için politika faizi medyan tahmini yüzde 2.4, 2020 için yüzde 2.1 (Önceki yüzde 2.6), 2021 için yüzde 2.4 (Önceki yüzde 2.6) oldu. Uzun vadeli medyan faiz beklentisi yüzde 2.8'den yüzde 2.5'e geriledi."Toplantı metnine döndüğümüzde ise gitgide şiddeti artan ticaret savaşlarının yarattığı belirsizliğin toplantı metnine eklendiği ve bu belirsizliğin artış gösterdiği izlendi. FED, ABD ekonomisinde özellikle hedeften uzaklaşan ve uzak kalmaya da devam eden enflasyon üzerinden edindiği endişeleri belirsizlik ifadesiyle birleştirerek gelecek toplantıda bir faiz indiriminin geleceğine yönelik ilk sinyali vermiş oldu. Haziran ayı başında Powell'ın ekonomik büyümeyi ve enflasyonu destekleyecek tarzda politikaları uygulayabilecekleri yorumu sonrası bu metinden artık çıkmasını beklediğimiz 'faiz artırımlarında sabırlı duruş' ifadesinin yer almadığı gözlenirken, Powell'ın açıklamalarına benzer şekilde ticaret savaşlarının yarattığı belirsizlikle bozulmaya yüz tutan ekonomik büyüme görünümü ve enflasyonu destekleyecek 'uygun şekilde hareket etme' ifadesinin metne eklendiği görüldü. Buna ilişkin olarak toplantı metnini bir önceki metinle karşılaştırdığımızda da FED'in geçen toplantı metnindeki ekonomik aktivite güçlü arttı ifadesi yerine bu kez ekonomik aktivitenin ılımlı bir oranda arttığı şekilde değiştirildiği gözleniyor. Bu gelişmeler ışığında FED fon vadelilerinde yıl sonuna kadar faiz indirim beklentisi yüzde 100'e ulaştı."Toplantı sonrası basının karşısına geçen Powell ise konuşmasında küresel ekonominin gücüyle ilgili endişelerin arttığını söyledi. Powell, düşük küresel büyümenin dünyada enflasyonu zayıf tutabileceğini söyledi ve 'Ters akıntıları yakından izleyeceğiz. Fed risklerin görünüm üzerindeki etkisini bekleyip görmek istiyor' dedi. 'Büyümeyi desteklemek için araçlarımızı kullanmaya hazırız' diyen Powell, sabit iş yatırımlarının geliştirilmesinin gerektiğini belirtti. Sonuç itibariyle beklenen tarzda diyebileceğimiz bir FED toplantısı sonucu çıktı diyebiliriz. Bu gelişmeler akabinde geleceğe yönelik faiz indirim beklentilerinin güçlenmesi özellikle tahvil ve Altın piyasalarında yankı buldu. ABD 10 yıllıkları yüzde 2.0 seviyesine yaklaşırken ons Altın'da 1360 seviyesinin üzeri test edildi. ABD borsalarında ise hafif yukarı yönlü hareketler yaşandı. Dolar endeksi ise 97 üzerinde tutunmaya çalışıyor."Dün ABD'nin S-400'ler konusunda yeni yaptırım seçeneklerini düşündüğü yönünde gelen haberler sonrası 5.92'ye yaklaşıp geri dönen kurda FED etkisiyle yine 5.80 altı test edildi. Beklenen İstanbul seçimi ve S-400 gelişmeleri lira varlıklar üzerinde etkili olmaya devam edecek."

- İstanbul