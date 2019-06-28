Son Dakika Haberleri: PİYASALAR –BİST100 yüzde 1.09 artıda, dolar 5.76 lirada
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PİYASALAR –BİST100 yüzde 1.09 artıda, dolar 5.76 lirada

1 saat önce

– Güne yüzde 0.26 artışla 95 bin 821 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 95 bin 548 puanı ve en yüksek 96bin 640 puanı gördükten sonra, gün sonu işlemlerinde yüzde 1.09 artışla 96bin 616 puanda.

PİYASALAR –BİST100 yüzde 1.09 artıda, dolar 5.76 lirada, System.String[]
–  Güne yüzde 0.26 artışla 95 bin 821 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 95 bin 548 puanı ve en yüksek 96bin 640 puanı gördükten sonra, gün sonu işlemlerinde yüzde 1.09 artışla 96bin 616 puanda.
BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 132 bin 771 puanı ve en yüksek 135bin 822 puanı gördükten sonra gün sonunda yüzde 1.91 artışla 135 bin 584 puanda.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.66 artışla yüzde 16.73 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 19.64 düzeyinde.
Gün sonu işlemlerinde:
dolar en düşük 5.7487 lira ve en yüksek 5.7862 lirayı gördükten sonra, 5.76 - 5.77 lira aralığında,
euro en düşük 6.5549 lira ve en yüksek 6.5824 lirayı gördükten sonra, 6.57 – 6.58 lira aralığında,
sterlin en düşük 7.2966 lira ve en yüksek 7.35 lirayı gördükten sonra 7.34 – 7.35 lira aralığında işlem görüyor.
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:55 Kaynak: DHA
Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
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