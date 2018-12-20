Son Dakika Haberleri: Piyasalar – Bist100 Yüzde 1.09 Kayıpla 91 Bin 547 Puanda

Piyasalar – Bist100 Yüzde 1.09 Kayıpla 91 Bin 547 Puanda

2 saat önce

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri 0.25 baz puan yükseltmesi sonrasında, yüzde 0.74 düşüşle 91 bin 864 puandan başladığı güne yüzde 1.09 düşüşle 91 bin 547 puanda devam ediyor.

Piyasalar – Bist100 Yüzde 1.09 Kayıpla 91 Bin 547 Puanda, System.String[]
Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri 0.25 baz puan yükseltmesi sonrasında, yüzde 0.74 düşüşle 91 bin 864 puandan başladığı güne yüzde 1.09 düşüşle 91 bin 547 puanda devam ediyor.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.69 düşüşle 116 bin 403 puana çekildi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.54 düşüşle yüzde 16.61 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 0.39 artışla yüzde 20.79 düzeyine yükseldi.

Gün ortası işlemlerinde;

       - dolar en düşük 5.2660 lirayı ve en yüksek 5.3222 lirayı gördükten sonra 5.27 – 5.28 lira aralığında,

       - euro en düşük 6.0096 lirayı ve en yüksek 6.0712 lirayı görükten sonra 6.04 – 6.05 lira aralığında ve

       - sterlin en düşük 6.6601 lirayı ve en yüksek 6.7347 lirayı gördükten sonra 6.69 – 6.70 lira aralığında işlem görüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:10 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Merkez Bankası, İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1 Ocak'tan İtibaren İstanbul'da Ticari Araçların Tavan ve Yanlarında Plaka Yazılması Zorunlu Olacak Bilim İnsanları Başını Kuma Gömen Canlıya 'Trump' Adını Verecek

İstanbul'u Sallayan Depremle İlgili Rahatlatan Yorum: Öncü Deprem Değil İstanbul'u da Sallayan Yalova Depremiyle İlgili Kandilli'den Açıklama
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2018 14:24:15. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Piyasalar – Bist100 Yüzde 1.09 Kayıpla 91 Bin 547 Puanda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]