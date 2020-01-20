PİYASALAR-BİST100 yüzde 1.11 artıda, dolar 5.90 lirada

BİST100, yüzde 0.33 artıda başladığı haftanın ilk işlem gününde, yurt dışı üretici fiyatları ve uluslararası yatırım pozisyonu verileri sonrası gün ortasında yüzde 1.16 artışla 122 bin 825 puanda.

Güne yüzde 0.33 artışla 121 bin 879 puanda başlayan BİST100, gün içinde en düşük 121 bin 879 puanı ve en yüksek 122 bin 910 puanı gördü.

BİST Bankacılık Endeksi de gün içinde en düşük 176 bin 261 puanı ve en yüksek 179 bin 761 puanı gördü, gün ortasında da yüzde 1.23 artışla 179 bin 761 puanda seyrediyor.

Tahvil bono piyasasında da 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik göstergesi yüzde 0.45 artışla yüzde 11.05'a yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik göstergesi ise yüzde 10.23 düzeyinde sabit kaldı.

Kürese piyasalar İsviçre 'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nu beklerken, gün ortası işlemlerde;

dolar en düşük 5.8870 lira ve en yüksek 5.9093 lirayı gördükten sonra 5.90-5.91 lira aralığında,

euro en düşük 6.5259 lira ve en yüksek 6.5578 lirayı gördükten sonra 6.54-6.55 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.6503 lira ve en yüksek 7.6749 lirayı gördükten sonra 7.66-7.67 lira aralığında işlem gördü.

Merkez Bankası , Pazartesi günü Türkiye 'nin uluslararası yatırım pozisyonu açığının Kasım sonunda 347 milyar dolar olduğunu açıkladı. Merkez Bankası'nın verilerine göre, Kasım sonu itibarıyla, Türkiye'nin yurtdışı varlıkları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 8.3 artışla 248.2 milyar dolara çıkarken, yükümlülükleri ise yüzde 0.5 azalışla 595.2 milyar dolara geriledi.

Bunun yanında Türkiye İstatistik Kurumu (TurkStat) verileri de yurtdışı üretici fiyat endeksinin (YD-ÜFE), Aralık'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8.93, aylık yüzde 1.81 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 14.19 yükseldiğini gösterdi.