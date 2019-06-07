PİYASALAR – BİST100 yüzde 1.14 artıda, dolar 5.85 lirada

– Haftanın son işlem gününe yüzde 0.24 artışla 90 566 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 902 bin 296 puanı ve en yüksek 91 bin 182 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 1.14 artışla 91 bin 372 puana yükseldi.BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 116 bin 770 puanı ve en yüksek 119 bin 413 puanı gördükten sonra gün ortası işlemlerinde yüzde 2.04 artışla 119 bin 148 puana yükseldi.Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 18.94 düzeyinde sabit kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 3.33 düşüşle yüzde 25.72 düzeyine yükseldi.Gün ortası işlemlerinde;dolar en düşük 5.7735 lira ve en yüksek 5.8689 lirayı gördükten sonra, 5.85 - 5.6 lira aralığında,euro en düşük 6.4968 lira ve en yüksek 6.6154 lirayı gördükten sonra, 6.59 – 6.60 lira aralığında,sterlin en düşük 7.3204 lira ve en yüksek 7.4638 lirayı gördükten sonra 7.44 – 7.45 lira aralığında işlem görüyor.İş Yatırımın "Merkez bankalarının gevşeme sinyallerinin TL üzerinde etkisi kısa süreli oldu" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:"Salı günü Fed (ABD Merkez Bankası) Başkanı Powel'ın gerekirse faiz indirimine gidileceğini söylemesi, liranın Türkiye piyasalarının kapalı olduğu Çarşamba günü dolara karşı 5.66 seviyesine kadar değer kazanmasına sebep oldu. Avrupa Merkez Bankası da dün yaptığı açıklamada benzer bir şekilde faizleri 2020 ortasına kadar düşük tutacağını belirtti. Öte yandan, lira dün gözlenen tepki satışlarının bu sabah da devam etmesi ile 5.83'e kadar gerileyerek neredeyse tatil süresince elde ettiği tüm kazançları geri verdi. Gelişmiş ülke merkez bankalarından gelebilecek gevşeme adımlarının, büyüme endişelerinden kaynaklanıyor olsa da, lira varlıklar için genel anlamda olumu olduğu görüşümüz koruyoruz."

- İstanbul