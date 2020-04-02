PİYASALAR-BIST100 yüzde 1.16 artışla başladı, dolar 6.65 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi PİYASALAR-BIST100 yüzde 1.16 artışla başladı, dolar 6.65 lirada - Son Dakika Ekonomi

PİYASALAR-BIST100 yüzde 1.16 artışla başladı, dolar 6.65 lirada

6 saat önce

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 1.16 artışla 90 bin 116 puanda, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.18, BIST Mali Endeksi yüzde 1.29, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.65 artışla başladı.

PİYASALAR-BIST100 yüzde 1.16 artışla başladı, dolar 6.65 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 1.16 artışla 90 bin 116 puanda, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.18, BIST Mali Endeksi yüzde 1.29, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.65 artışla başladı.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri dün son işlemde yüzde 13.55 bileşik düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi de 580'i aştıktan sonra 540/560 puan düzeyine çekildi.

Covid-19 salgının etkileriyle küresel ticarette yaşanan aksamaların ardından yatırımcıların artan talebiyle "güvenli liman" olmaya evrilen dolar yükseldi. Euro yeniden 1.10 doların altına gerilerken, doların başlıca altı para birimi (euro, Japon yeni, sterlin, Kanada doları, İsveç kronu, İsviçre frangı) karşısındaki gelişmesini izleyen endeks yüzde 0.53 yükseldi.  Küresel piyasalardaki yukarı yönlü hareketinin etkisiyle dolar iç piyasada da 6.71 lirayı gördü.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.6438 lira ve en yüksek 6.7126 lirayı gördükten sonra, 6.65– 6.66 lira aralığında,

euro en düşük 7.2888 lira ve en yüksek 7.3705 lirayı gördükten sonra, 7.29 – 7.30 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.2582 lira ve en yüksek 8.3381 lirayı gördükten sonra 8.27 – 8.28 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın, "Küresel panik…" saşlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Dünya piyasalarındaki panik tırmanmaya devam ediyor. Başkan Trump'ın insan kaybı 240,000 kişiye çıkabilir uyarısı sonrası ABD'nin salgına karşı daha radikal tedbirler alacağı beklentisi artıyor.

"Alınacak önlemler can kaybını azaltırken ekonomideki daralmanın şiddetini artıracak.

"ABD ve Avrupa ekonomilerinin ikinci çeyrekte yüzde 15-20, yılın tamamında yüzde 4-5 daralması bekleniyor. 2009 küresel krizine yakın bir daralmadan bahsediyoruz.

"İhracat pazarlarının ve iç talebin aynı anda daraldığı bir ortamda Türkiye ekonomisinin de küçülmesi kaçınılmaz gözüküyor.

"İlk çeyrekteki güçlü büyüme ve Ankara'nın alacağı tedbirlere rağmen ikinci çeyrekte %10, yılın genelinde yüzde 1.5 civarı bir daralma ihtimali artıyor.

"ABD ve Avrupa vadelileri borsada yatay bir açılışa işaret ediyor.

"Ancak Türk lirasında kamu bankalarının alımlarına rağmen devam eden kayıplar endeksin dolar bazında yeni dipler yapmasına neden olabilir."


Borsa İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 10:00 Kaynak: DHA

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