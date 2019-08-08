Son Dakika Haberleri: PİYASALAR – BİST100 yüzde 1.17 yükseldi, dolar 5.45 lirada
Son Dakika Ekonomi Haber

PİYASALAR – BİST100 yüzde 1.17 yükseldi, dolar 5.45 lirada

38 dakika önce

Güne yüzde 1.09 artışla 99 bin 124 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 97 bin 852 puanı ve en yüksek 99 bin 332 puanı gördükten sonra, günü yüzde 1.17 artışla 99 bin 208 puanda tamamladı.

PİYASALAR – BİST100 yüzde 1.17 yükseldi, dolar 5.45 lirada, System.String[]
Güne yüzde 1.09 artışla 99 bin 124 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 97 bin 852 puanı ve en yüksek 99 bin 332 puanı gördükten sonra, günü yüzde 1.17 artışla 99 bin 208 puanda tamamladı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Perşembe günü açıkladığı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verilerine göre, finansal yatırım araçları arasında Temmuz'da en yüksek getiriyi yüzde 5.89 ile Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) kazandırırken, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 4.29 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 1.27 artışla 144 bin 930 puanda başladıktan sonra, en düşük 141 bin 479 puanı ve en yüksek 145 bin 303 puanı gördükten sonra günü yüzde 0.57 artışla 143 bin 928 puanda tamamladı.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.79 düşüşle yüzde 15.10'a, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de yüzde 4.82 düşüşle yüzde 15.22'ye geriledi.
Gün sonu işlemlerinde:
dolar en düşük 5.4494 lira ve en yüksek 5.5149 lirayı gördükten sonra, 5.45 - 5.46 lira aralığında,
euro en düşük 6.1223 lira ve en yüksek 6.1942 lirayı gördükten sonra, 6.13 – 6.14 lira aralığında,
sterlin en düşük 6.6257 lira ve en yüksek 6.7211 lirayı gördükten sonra 6.64 – 6.65 lira aralığında işlem görüyor.


Türkiye İstatistik Kurumu, Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ali Koç'tan transfer müjdesi ve şampiyonluk sözleri
Memur-Sen, açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı Reçete ve faturaların teslim süresi uzatıldı Antalya'dan ayrılan Jennifer Lopez'in giydiği kıyafet herkesi şaşırttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 18:55:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: PİYASALAR – BİST100 yüzde 1.17 yükseldi, dolar 5.45 lirada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]