Piyasalar – Bist100 Yüzde 1.21 Düştü, Dolar 5.39 Lirada

– Güne yüzde 0.15 artışla 104 bin 689 puanda başlayan Borsa İstanbul
Endeksi (BİST), en düşük 102 bin 957 puanı ve en yüksek 104 bin 833 puanı gördükten sonra haftanın son işlem gününü yüzde 1.21 düşüşle 103 bin 267 puanda tamamladı.
BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 134 bin 466 puanı ve en yüksek 138 bin 430 puanı gördükten sonra, yüzde 2.05 düşüşle 135 bin 238 düzeyine geriledi.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.07 artışla yüzde 15.28'e yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin gösterge yüzde 0.53 artışla yüzde 18.89 düzeyine yükseldi. ABD
- Çin
arasındaki ticaret görüşmelerinden henüz bir anlaşma çıkmamasına karşın, ABD ekonomisine ilişkin olumlu büyüme verilerinin etkisiyle güne yükselişle başlayan dolar 5.40 liraya kadar yükseldi.Gün sonu işlemlerinde;
dolar en düşük 5.3354 lirayı ve en yüksek 5.4002 lirayı gördükten sonra 5.38 – 5.39 lira aralığında,
euro en düşük 6.0664 lirayı ve en yüksek 6.1480 lirayı gördükten sonra 6.13 – 6.14 lira aralığında,
sterlin en düşük 7.0784 lirayı ve en yüksek 7.1534 lirayı gördükten sonra 7.14 – 7.15 lira aralığında işlem görüyor. - İstanbul