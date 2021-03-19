PİYASALAR-BIST100 yüzde 1.41 düştü, dolar 7.24 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,511 ve 1,553 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü yüzde 1.41 düşüşle 1,528.99 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,511 ve 1,553 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü yüzde 1.41 düşüşle 1,528.99 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.63, BIST Mali Endeks yüzde 2.47 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.10 eksideydi. Merkez Bankası'nın (TCMB), beklentileri de aşarak, politika faizini 200 baz puan artışla yüzde 17'den yüzde 19'a çıkarmasının ardından, dövizler geriledi. TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltilmesine karar vermiştir" denildi.TCMB politika faizinde yaptığı 200 baz puanlık artışı döviz ve altın karşılığı TL sağladığı swap piyasalarına da yansıttı. Döviz ve altın karşılığı TL swap piyasasında TL faiz oranı yüzde 17'ten yüzde 19'a yükseldi.Kredi derecelendirme şirketi Fitch bugün yayınladığı raporda, TCMB'nin son faiz artırım kararının, "para politikasına olan geleneksel yaklaşımın güçlendiğini" gösterdiğine işaret edilerek, "Faiz artırım kararı geçen yıl göreve gelen TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltilmesine karar vermiştir" denildi.TCMB politika faizinde yaptığı 200 baz puanlık artışı döviz ve altın karşılığı TL sağladığı swap piyasalarına da yansıttı. Döviz ve altın karşılığı TL swap piyasasında TL faiz oranı yüzde 17'ten yüzde 19'a yükseldi.Kredi derecelendirme şirketi Fitch bugün yayınladığı raporda, TCMB'nin son faiz artırım kararının, "para politikasına olan geleneksel yaklaşımın güçlendiğini" gösterdiğine işaret edilerek, "Faiz artırım kararı geçen yıl göreve gelen ekonomi ekibinin iyileştirdiği politikaları güçlendirdi. Türkiye ekonomisi 2021'in ikinci yarısında daha sıkı parasal ve kredi koşulları, muhafazakar maliye politikası nedeniyle ivme kaybedecek. TCMB'nin 2021 sonuna doğru para politikasında gevşemeye gideceğini, gerileyen enflasyonla reel faizlerin sıfırın üzerinde kalacağını tahmin ediyoruz" denildi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.2322 lira ve en yüksek 7.3636 lirayı gördükten sonra, 7.24 – 7.25 lira aralığında,euro en düşük 8.5993 lira ve en yüksek 8.7866 lirayı gördükten sonra, 8.60 – 8.61 lira aralığında,sterlin en düşük 10.0178 lira ve en yüksek 10.2586 lirayı gördükten sonra 10.03 – 10.04 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.18738 - 1.19375 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18889 düzeyindeydi.Japonya Merkez Bankası (BoJ), Cuma günü, "eksi yüzde 0.1" düzeyindeki kısa vadeli faiz oranlarını değiştirmediğini ve 10 yıllık tahvil getirileri hedef aralığını "eksi yüzde 0.25" ile "yüzde 0.25" aralığına genişlettiğini açıkladı.BoJ ayrıca, 10 yıllık tahvil getirilerinin "yüzde sıfır" dolayında kalması için üst sınır belirlemeden gerekli miktarda tahvil alacağını da ekledi.BoJ açıklamasında ayrıca, yaklaşık 12 trilyon yen'lik üst limitlerle, gerektiğinde borsa yatırım fonları (exchange-traded funds - ETF) satın alınacağı, Japonya gayrimenkul yatırım ortaklıklarının (Japan real estate investment trusts/ J-REIT) ise, Covid-19 krizi sona erdikten sonra bile yaklaşık 180 milyar yen ile sınırlanacağı belirtildi. Enflasyonda yüzde 2'lik hedefe olan bağlılığını ve gerekli olduğu sürece niteliksel ve niceliksel genişlemeye devam etme hedefinin de yinelendiği BoJ açıklamasında, koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelerin izleneceği ve "gerekirse ek gevşetici önlemler alınmasından çekinilmeyeceği, ayrıca kısa ve uzun vadeli politika faiz oranlarının şu anki veya daha düşük düzeylerde kalmasının beklediği" vurgulandı.



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