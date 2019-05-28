Son Dakika Haberleri: PİYASALAR –BİST100 yüzde 1.44 yükseldi, dolar 6.03 lirada
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PİYASALAR –BİST100 yüzde 1.44 yükseldi, dolar 6.03 lirada

1 saat önce

– Güne yüzde 0.65 artışla 86 bin 99 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 86 bin 100 puanı ve en yüksek 87 bin 729 puanı gördükten sonra, günü yüzde 1.44 yükselişle 86 bin 777 puanda tamamladı.

PİYASALAR –BİST100 yüzde 1.44 yükseldi, dolar 6.03 lirada, System.String[]
– Güne yüzde 0.65 artışla 86 bin 99 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 86 bin 100 puanı ve en yüksek 87 bin 729 puanı gördükten sonra, günü yüzde 1.44 yükselişle 86 bin 777 puanda tamamladı.
BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 113 bin 239 puanı ve en yükske 115 bin 610 puanı gördükten sonra, yüzde 1.64 artışla 114 bin 24 puana yükseldi.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değşişm göstermeyerek yüzde 19.66'da sabit kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.62 düşüşle yüzde 25.78 düzeylerine geriledi.
Gün sonu işlemlerinde:
dolar en düşük 5.9917 lira ve en yüksek 6.0815 lirayı gördükten sonra, 6.03 - 6.04 lira aralığında,
euro en düşük 6.7103 lira ve en yüksek 6.8067 lirayı gördükten sonra, 6.74 – 6.75 lira aralığında,
sterlin en düşük 7.6040 lira ve en yüksek 7.7224 lirayı gördükten sonra 7.64 – 7.65 lira aralığında işlem görüyor.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:12 Kaynak: DHA
Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
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