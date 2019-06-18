PİYASALAR – BİST100 yüzde 1.49 artıda, dolar 5.83 lirada

– Güne yüzde 0.06 artışla 92 bin 309 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 92 bin 83 puanı ve en yüksek 93 bin 604 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 1.49 artışla 93 bin 629 puana yükseldi.BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.02 düşüşle 121 bin 676 puanda başladıktan sonra, en düşük 121 bin 556 puanı ve en yüksek 124 bin 83 puanı gördü ve gün ortasında, yüzde 1.88 artışla 123 bin 987 puana yükseldi.Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 3.85 düşüşle yüzde 17.71 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.85 ve yüzde 22.1 düzeyindeler.Gün ortası işlemlerinde:dolar en düşük 5.8225 lira ve en yüksek 5.8788 lirayı gördükten sonra, 5.83 - 5.84 lira aralığında,euro en düşük 6.5217 lira ve en yüksek 6.6095 lirayı gördükten sonra, 6.53 – 6.4 lira aralığında,sterlin en düşük 7.2991 lira ve en yüksek 7.3732 lirayı gördükten sonra 7.31 – 7.32 lira aralığında işlem görüyor.Ahlatçı Yatırım'ın "Yurtiçinde sanayi üretimi ve global piyasalarda Euro Bölgesi enflasyon ve ECB Başkanı Draghi'nin açıklamaları ön planda…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, ABD'de açıklanan New York Empire State İmalat Endeksi verisi Haziran ayında eksi 8.6 düzeyinde gerçekleşti. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı."Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından yayımlanan İşgücü İstatistikleri Mart 2019 verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 334 bin kişi artış ile 4 milyon 544 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı ise bir önceki yılın aynı ayına göre 4.0 puanlık artış ile yüzde 14.1 seviyesinde gerçekleşti. TÜİK tarafından yayımlanan Konut Satış İstatistikleri Mayıs 2019 verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları 2019 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31.3 azalarak 82 bin 252'ye geriledi. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62.5 artarak 3 bin 925'e yükseldi."Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Türk Lirası Likidite Yönetimine İlişkin Basın Duyurusunda; Finansal piyasaların derinleşmesine ve para politikasının etkinliğinin artırılmasına sağladığı katkılar dikkate alınarak Piyasa Yapıcılığı Sisteminin desteklenmesi amacıyla Piyasa Yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde likidite imkanı kullandırılmasına karar verildiği açıklanırken, tanınacak limitlerle sınırlı olmak üzere gecelik vadeli repo işlemleri yoluyla kullandırılacak söz konusu likidite imkanına uygulanacak faiz oranı, Merkez Bankası politika faiz oranının 100 baz puan altında olacak şekilde belirleneceği ifade edilmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 2019 yılı Mayıs Ayı Bütçe Gerçekleşme Sonuçları verilerine göre, 2018 yılı Mayıs ayında 2,7 milyar lira fazla veren bütçe, 2019 yılı Mayıs ayında 12.1 milyar lira açık verdi. 2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde 20.5 milyar lira açık veren bütçenin, 2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde 66.5 milyar lira açık verdiği açıklandı."Haftanın ilk işlem gününde, kurun fiyatlamalarda 5.8545 – 5.9255 bölgesi aralığında hareket ettiği ve günü 5.8698 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 1.61 değer kazanımı 92 bin 249 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 6 milyar lira oldu."

- İstanbul