Son Dakika Haberleri: PİYASALAR – BİST100 yüzde 2.13 yükseldi, dolar 5.84 lirada
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PİYASALAR – BİST100 yüzde 2.13 yükseldi, dolar 5.84 lirada

40 dakika önce

– Güne yüzde 0.06 artışla 92 bin 309 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 92 bin 83 puanı ve en yüksek 94 bin 252 puanı gördükten sonra, günü yüzde 2.13 artışla 94 bin 218 puanda tamamladı.

PİYASALAR – BİST100 yüzde 2.13 yükseldi, dolar 5.84 lirada, System.String[]
–  Güne yüzde 0.06 artışla 92 bin 309 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 92 bin 83 puanı ve en yüksek 94 bin 252 puanı gördükten sonra, günü yüzde 2.13 artışla 94 bin 218 puanda tamamladı.
BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.02 düşüşle 121 bin 676 puanda başladıktan sonra, en düşük 121 bin 556 puanı ve en yüksek 125 bin 302 puanı gördü ve günü yüzde 2.51 artışla 124 bin 755 puanda tamamladı.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 4.34 düşüşle yüzde 17.62 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.53 düşüşle yüzde 21.95 düzeyine geriledi.
Gün ortası işlemlerinde:
dolar en düşük 5.8158 lira ve en yüksek 5.8788 lirayı gördükten sonra, 5.84 - 5.85 lira aralığında,
euro en düşük 6.5210 lira ve en yüksek 6.6095 lirayı gördükten sonra, 6.54 – 6.55 lira aralığında,
sterlin en düşük 7.2926 lira ve en yüksek 7.3732 lirayı gördükten sonra 7.33 – 7.34 lira aralığında işlem görüyor.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:14 Kaynak: DHA
Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
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