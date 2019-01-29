Son Dakika Haberleri: Piyasalar - Bist100 Yüzde 2.77 Artıda, Dolar 5.30 Lirada

Piyasalar - Bist100 Yüzde 2.77 Artıda, Dolar 5.30 Lirada

1 saat önce

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 101 bin 77 puanı gördükten sonra, günü yüzde 2.77 artışla 104 bin 98 puanda kapattı.

Piyasalar - Bist100 Yüzde 2.77 Artıda, Dolar 5.30 Lirada, System.String[]
Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 101 bin 77 puanı gördükten sonra, günü yüzde 2.77 artışla 104 bin 98 puanda kapattı.

 BİST Bankacılık Endeksi yüzde 4.75 artışla 138 bin 63 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.11 düşüşle yüzde 15.19'a gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 0.88 artışla yüzde 18.35'e yükseldi.

Gün sonu işlemlerinde;

       - dolar en düşük 5.3029 lirayı ve en yüksek 5.36 lirayı gördükten sonra 5.30 – 5.31 lira aralığında,

       - euro en düşük 6.0628 lirayı ve en yüksek 6.1325 lirayı gördükten sonra 6.07 – 6.08 lira aralığında,

       - sterlin en düşük 6.9909 lirayı ve en yüksek 7.0481 lirayı gördükten sonra 7.0 – 7.01 lira aralığında hareket ediyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:28 Kaynak: DHA

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
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