Son Dakika Haberleri: Piyasalar – Bist100 Yüzde 5.0 Ekside, Dolar 5.44 Lira

Piyasalar – Bist100 Yüzde 5.0 Ekside, Dolar 5.44 Lira

31 dakika önce

– Güne yüzde 0.45 artışla 97 bin 820 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 92 bin 965 puanı ve en yüksek 97 bin 998 puanı gördükten sonra, yüzde 5.01 düşüşle 92 bin 502 puana kadar indi.

Piyasalar – Bist100 Yüzde 5.0 Ekside, Dolar 5.44 Lira, System.String[]
– Güne yüzde 0.45 artışla 97 bin 820 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 92 bin 965 puanı ve en yüksek 97 bin 998 puanı gördükten sonra, yüzde 5.01 düşüşle 92 bin 502 puana kadar indi.

BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 118 bin 794 puanı ve en yüksek 128 bin 421 puanı gördükten sonra, yüzde 6.62 düşüşle 118 bin 794 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 4.23 artışla yüzde 18.23'e, iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi de yüzde 2.30 artışla yüzde 20.44 düzeyine yükseldi.

Gün ortası işlemlerinde:

dolar en düşük 5.3046 lira ve en yüksek 5.4565 lirayı gördükten sonra, 5.44 – 5.45 lira aralığında,

-euro en düşük 5.9875 lira ve en yüksek 6.2594 lirayı gördükten sonra, 6.24 – 6.25 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.0208 lira ve en yüksek 7.3263 lirayı gördükten sonra 7.30 – 7.31 lira aralığında işlem görüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:08 Kaynak: DHA

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
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