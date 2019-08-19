Son Dakika Haberleri: Piyasalar bu hafta Powell'ın mesajlarını bekliyor
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Piyasalar bu hafta Powell'ın mesajlarını bekliyor

1 saat önce

Küresel piyasalar, geçen hafta risk iştahını azaltan gelişmelerle negatif seyretmesinin ardından, yeni haftada ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuz ayı toplantı tutanakları ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole konferansı kapsamında yapacağı açıklamalarla yön bulacak.

Piyasalar bu hafta Powell'ın mesajlarını bekliyor, System.String[]
Küresel piyasalar, geçen hafta risk iştahını azaltan gelişmelerle negatif seyretmesinin ardından, yeni haftada ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuz ayı toplantı tutanakları ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole konferansı kapsamında yapacağı açıklamalarla yön bulacak.
Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:24 
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