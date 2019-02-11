Piyasalar – Dolar 5.24, Euro 5.94 ve Sterlin 6.78 Lirada

– ABD Merkez Bankası'nın (Fed) artan küresel risklere karşı faiz artırımları konusunda "sabırlı olma kararı"nın etkisiyle dövizler haftanın ilk işlem gününde, bir önceki kapanış düzeylerinin hafif altında işlem görüyor.

– ABD Merkez Bankası'nın (Fed) artan küresel risklere karşı faiz artırımları konusunda "sabırlı olma kararı"nın etkisiyle dövizler haftanın ilk işlem gününde, bir önceki kapanış düzeylerinin hafif altında işlem görüyor. Analistlere göre, Fed'in faiz artışlarında, Merkez Bankası'nın da "faiz indiriminde sabırlı olacağı" beklentileri, Türkiye piyasalarına yabancı girişini de artırıyor. Dövizlerdeki düşüşlere bağlı olarak iç piyasada döviz talebinin artmasına karşılık, yabancı kaynak girişleri, dövizlerde artışı engelliyor.



Erken işlemlerde;



dolar en düşük 5.2451 lirayı ve en yüksek 5.2665 lirayı gördükten sonra 5.24 – 5.25 lira aralığında,



euro en düşük 5.9393 lirayı ve en yüksek 5.9668 lirayı gördükten sonra 5.94 – 5.95 lira aralığında,



sterlin en düşük 6.7866 lirayı ve en yüksek 6.8147 lirayı gördükten sonra 6.78 – 6.79 lira aralığında işlem görüyor.



Ahlatçı Yatırım'ın "Haftanın İlk İşlem Gününde Küresel Piyasalarda İngiltere Verileri Ön Planda…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:



"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya'da açıklanan dış ticaret verilerine göre, 2018 yılı Aralık ayında mevsim etkisinden arındırılmamış dış ticaret fazlası 13.9 milyar euro ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.



"Rusya Merkez Bankası gerçekleştirdiği Şubat ayı toplantısında politika faiz oranını piyasa beklentisine paralel değişikliğe gitmedi ve yüzde 7.75 düzeyinde sabit bıraktı.



"ABD borsaları Cuma gününü karmaşık tamamladı. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly yaptığı açıklamada, Fed'in politika faizinin nötr faiz tahmin bandı alt sınırına yakın olduğunu söylerken, Fed'in faiz oranlarında sabırlı duruşunun zamana değil veriye odaklı olduğunu belirtti.



"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, haftanın son işlem gününde, zayıf veri akışı ile birlikte küresel piyasalarda dolarda yaşanan değer kazanımları ile birlikte kurun fiyatlamalarda gün içerisinde, 5,2762 seviyeleri civarını test ettiği görülse de lirada yaşanan toparlanma eğilimi sonrasında kurun gün sonunda bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı ve günü 5,2451 düzeyinde tamamladığı görüldü.



"TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti Cuma günü yüzde 24.00 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0.16 düşüş ile yüzde 18.37 ve 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 0.27 düşüş ile yüzde 14.58 düzeyinde tamamladı. Dolar bazlı 5 yıllık ülke CDS risk priminin 318,58 düzeyinde olduğu izleniyor.



"BIST100 endeksi geçen Cuma gününü yüzde 0.32 düşüşle 102,542 seviyesinde tamamladı. 5.4 milyar lira işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi yüzde 0.17, sanayi endeksi de yüzde 0.64 değer kaybetti.



"Güne ABD ve Avrupa piyasalarındaki değer kayıpları ve döviz kurlarındaki yükselişin etkisiyle düşüşle başlayan endeks zaman zaman yukarı yönlü hareketlenmeler gösterse de 103.000 direnci altına kaldı. Geri çekilme hareketinde geçen hafta gelinen en düşük 101.620 seviyesi ile daha önce de bahsettiğimiz Fibonacci 23.6 seviyesinin test edildiğine şahit olduk. ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde anlaşmadan çok uzağız açıklamaları ile ABD endekslerinde satışlar derinleşmişti. Piyasalarda bu gelişmelere ilişkin fiyatlamaların bu hafta yine etkili olmaya devam edeceğini söylemek mümkün.



"Endekste 4 Ocak'tan başlayan yükselişe Fibonacci ile baktığımızda 23.6 geri çekilme seviyesi olan 101.600 takibimizdeki önemli destek seviyesi olmayı sürdürüyor. Bu seviye altına geçilecek olursa 100.600'e doğru düşüşün devamı gelebilir. Olası tepki yükselişlerinde ise 103.000 ve 104.000 seviyeleri hedeflenebilir. 104.000 üzerinde ise 105.500 takip edilmeli." - İstanbul

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