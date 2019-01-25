Piyasalar - Dolar 5.26, Euro 5.96 ve Sterlin 6.91 Lirada

– Açılış öncesi işlemlerde dolar ve euro güne, Perşembe günün kapanış düzeyinin altında başlarken, sterlin hafif yükseldi.

– Açılış öncesi işlemlerde dolar ve euro güne, Perşembe günün kapanış düzeyinin altında başlarken, sterlin hafif yükseldi.



Erken işlemlerde;



- dolar en düşük 5.2599 lirayı ve en yüksek 5.2775 lirayı gördükten sonra 5.26 – 5.27 lira aralığında,



- euro en düşük 5.9553 lirayı ve en yüksek 5.9706 lirayı gördükten sonra 5.96 – 5.97 lira aralığında,



- sterlin en düşük 6. 8805 lirayı ve en yüksek 6. 9208 lirayı gördükten sonra 6.91 – 6.92 lira aralığında hareket ediyor.



Ahlatçı Yatırım'ın "TL varlıklar pozitif ayrışmaya devam ediyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:



"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya'da açıklanan öncü İmalat PMI verisi Ocak ayında 49.9 ile 2014 yılı Kasım ayından itibaren en düşük seviyeye geriledi.



"Euro Bölgesi'nde açıklanan öncü İmalat PMI verisi Ocak ayında beklentilerin aksine geriledi ve 50.5 düzeyinde gerçekleşti. Euro Bölgesi'nde açıklanan öncü Hizmet PMI verisi Ocak ayında beklentilerin altında 50.8 düzeyinde gerçekleşti. Avrupa Merkez Bankası (ECB) gerçekleştirdiği Ocak ayı toplantısı sonrasında beklentilere paralel faiz oranında değişikliğe gitmedi. Banka, refinansman operasyon faiz oranını yüzde 0.0, marjinal fonlama faiz oranını yüzde 0.25 ve mevduat faiz oranını yüzde - 0.40 düzeyinde sabit bıraktı.



"Yayımlanan karar metninde, Yönetim Konseyi faiz oranlarının 2019 yazına kadar cari seviyelerde kalmasını bekliyor. Konsey, vadesi dolan menkul kıymetlerin ana paralarının tamamını faiz oranlarını artırmaya başladıktan uzun süre sonra da yeniden yatırıma yönlendirme isteğinde olduğu belirtilirken enflasyonun orta vadede yüzde 2.0 seviyeleri civarına yakınsayacağı iyimser beklentilerin korunmaya devam ettiği görülüyor.



"ECB Başkanı Draghi yaptığı değerlendirmede, ekonomide hala ciddi teşviklere ihtiyaç olduğuna vurgu yaparken gelen verilerin beklentilerden zayıf gerçekleştiğini açıkladı. Başkan, artan ücretlerde büyüme enflasyonist baskıları desteklediğini belirtirken enflasyonun ECB'nin hedefini yakalayacağına dair güvenin devam ettiğini ifade etti. Başkan TLTRO konusunun dile getirildiği fakat karar alınmadığını belirtti.



"ABD'de açıklanan öncü İmalat PMI verisi Ocak ayında beklentilerin aksine artış ile 54.9 değerine yükseldi. ABD'de açıklanan öncü Hizmet PMI verisi Ocak ayında beklentilerin üzerinde 54.2 düzeyinde gerçekleşti. ABD borsaları günü karmaşık tamamladı.



"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Dün, küresel piyasalarda dolarda yaşanan dalgalanmaya rağmen liranın dolara karşı güçlü duruşunu korumaya devam ettiği izlenirken kurun fiyatlamalarda 5.2458 - 5.2986 aralığında hareket ettiği ve günü 5.2629 düzeyinde tamamladığı görüldü.



"BİST-100 Endeksi günü yüzde 1.63 yükseliş ile 101 bin 774 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 8.7 milyar lira oldu. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0.55 yükseliş ile yüzde 18.20 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 1.08 düşüş ile yüzde 15.62 düzeyinde günü tamamladı." - İstanbul

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