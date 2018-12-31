Piyasalar – Dolar, 5.28, Euro 6.04 ve Sterlin 6.71 Lirada

– Dövizler yılın son gününe karışık başladı, açılış öncesi işlemlerde dolar yüzde 0.21 ve sterlin yüzde 0.17 yükselirken, euro yüzde 0.18 düştü.

– Dövizler yılın son gününe karışık başladı, açılış öncesi işlemlerde dolar yüzde 0.21 ve sterlin yüzde 0.17 yükselirken, euro yüzde 0.18 düştü.



Erken işlemlerde;



- dolar en düşük 5.2615 lirayı ve en yüksek 5.3109 lirayı gördükten sonra 5.28 – 5.29 lira aralığında,



- euro en düşük 5.0161 lirayı ve en yüksek 6.1041 lirayı görükten sonra 6.04 – 6.05 lira aralığında ve



- sterlin en düşük 6.6946 lirayı ve en yüksek 6.7813 lirayı gördükten sonra 6.71 – 6.72 lira aralığında hareket ediyor.



Alnus Yatırım'ın "Bugün son gün…" başlıklı günlük piyasa bülteninde, yıl biterken birçok şey için de son gün olduğu hatırlatıldı ve şöyle sıralandı:



"İmar Barışı kapsamında yaklaşık 10 milyon vatandaş başvuru yapmış durumda. Bugün son başvuru ve yapı kayıt belgesi bedellerinin en son yatırılabileceği tarih. (Sürenin uzatılmasına yönelik bir beklenti de var)



"Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanlar bu akşama kadar öderlerse gecikme faizi ve cezası ödemeden 2012 yılından bu yana devam eden borçtan kurtulacaklar. Bu hak Mayıs ayında çıkartılan 7143 sayılı torba kanunla tanınmıştı.



"Bakanlar Kurulu Mayıs başında aldığı kararla konut teslimlerinde uygulanan yüzde 18'lik KDV'yi 31 Ekim'e kadar yüzde 8.0'e, tapu harcı oranını da yüzde 4.0'ten 3.0'e indirdi. 31 Ekim'de ise süre 31 Aralık'a uzatıldı. Düzenleme sonrasında geçen yedi ayda ülkede konut satışı geçen yılki rakamını korumayı başarırken Ankara ve İzmir'de yüzde 10 azalması ile bu sürede toplam mortgageli konut satışlarının 270 binden 152 bine yüzde 45 gerilemesi dikkat çekti.



"31 Ekim'de sadece konuttaki avantajlar uzatılmadı. 31 Aralık'a kadar 61 gün süre ile dört alanda daha indirim yapıldı. Mobilya sektöründeki KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8.0'e indirildi. Beyaz eşyada yüzde 6.7 olan ÖTV sıfırlandı. Otomotivde 1600 cc altı araçlarda ÖTV yüzde 37'den yüzde 22'ye indirilirken ticari araçlarda KDV oranları yüzde 18'den yüzde 1'e düşürüldü. Otomotivde Kasım ayında satışların, Eylül ve Ekim ayı toplamını aşsa dahi geçen yılın yüzde 47 altında kalması dikkat çekti. Bu yüzden sektör temsilcileri "indirimler yeni yıla sarkmalı" diyebilir.



"Kasım ayına kadar 170 lira olan cep telefonu IMEI kayıt harcı 500 liraya çıkarılmıştı. Bugün bu fiyatın da son günü. Yarından itibaren harç 618 lira olurken artı olarak 130 lira (20 euro karşılığı) bandrol ücreti de ödenecek. 'Bandrol' işi geçen hafta ortaya çıkmış ve sadece 2019 yılında 'Ticari ithalat maksadı dışında' yurt dışından getirilecek elektronik aletleri kapsamına almıştı.



"Tarımda ise iki konuda bugün son gün. 2018 üretim yılı Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği başvuruları bugün sona erecek. Üreticiye her bir dekar fındık üretim alanı için 170 lira destekleme ödemesi yapılacaktır. Marmarabirlik'te 12 Ekim'de başlayan zeytin alımları bugün sona erecek. Birlik, bugüne kadar 50 bin ton ürünü 350 milyon liraya aldı.



"MEB'in atama takvimine göre 2018-2019 sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları bugün sona eriyor. Sonuçlar 15 Ocak'ta açıklanacak.



"Bilim Teknoloji ve İletişim Kurumu, internette 'Adil Kullanım Kotası' uygulamasının bugün sona ereceğini açıklamıştı. Bu uygulama da mazide kalacak.



"Mazi nasıl olursa olsun, herkese mutlu bir yıl diliyoruz efendim..." - İstanbul

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