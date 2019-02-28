Son Dakika Haberleri: Piyasalar – Dolar 5.32, Euro 6.06 ve Sterlin 7.09 Lirada

Piyasalar – Dolar 5.32, Euro 6.06 ve Sterlin 7.09 Lirada

47 dakika önce

– ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'in, ABD ve Çin'in ticaret görüşmelerine ilişkin açıklamalarında, anlaşma konusunda net sinyaller vermemesi üzerine, dövizler Perşembe gününe, Çarşamba gününün kapanış değerlerine göre artışla başladı.

Piyasalar – Dolar 5.32, Euro 6.06 ve Sterlin 7.09 Lirada, System.String[]
ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'in, ABD ve Çin'in ticaret görüşmelerine ilişkin açıklamalarında, anlaşma konusunda net sinyaller vermemesi üzerine, dövizler Perşembe gününe, Çarşamba gününün kapanış değerlerine göre artışla başladı.

Erken  işlemlerde;

dolar en düşük 5.3082 lirayı ve en yüksek 5.3317 lirayı gördükten sonra 5.32 – 5.33 lira aralığında,

euro en düşük 6.0361 lirayı ve en yüksek 6.0778 lirayı gördükten sonra 6.06 – 6.07 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.0709 lirayı ve en yüksek 7.1057 lirayı gördükten sonra 7.09 – 7.10  lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım'ın günlük gündem özetinde şu değerlenmdirmeler yapıldı:

"Yeni haftaya yükselişle başlayan ve önceki gün de yükselişini sürdürerek olumlu bir teknik görünüm sunan BIST100 endeksi dün PakistanHindistan arasında artan gerilime bağlı olarak düştü. Yurt dışı piyasalarda artan satış baskısı endeks üzerinde etkili oldu.

"Pakistan – Hindistan arasındaki gelişmeler piyasaların takibinde yer almaya devam ediyor. Endekste aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 103 bin 700 seviyesi destek olarak izlenmeye devam edilecek. 103 bin700 desteği altındaki kapanışlarda endeksteki satış baskısının artış kaydettiği ve 500 günlük ortalamaya doğru düşüşlerin hız kazandığı görülebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 105 bin – 106 bin aralığı direnç bölgesi olarak takip edilecek." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:39 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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