Son Dakika Haberleri: Piyasalar – Dolar 5.34, Euro 6.07 ve Sterlin 6.91 Lirada

Piyasalar – Dolar 5.34, Euro 6.07 ve Sterlin 6.91 Lirada

53 dakika önce

– Dövizler Çarşamba gününe, Salı gününün kapanış değerlerine yakın başladı.

Piyasalar – Dolar 5.34, Euro 6.07 ve Sterlin 6.91 Lirada, System.String[]
– Dövizler Çarşamba gününe, Salı gününün kapanış değerlerine yakın başladı.

Erken işlemlerde;

       - dolar en düşük 5.3377 lirayı ve en yüksek 5.3544 lirayı gördükten sonra 5.34 – 5.35 lira aralığında,

       - euro en düşük 6.0664 lirayı ve en yüksek 6.0895 lirayı gördükten sonra 6.07 – 6.08 lira aralığında,

       - sterlin en düşük 6.9196 lirayı ve en yüksek 6.9360 lirayı gördükten sonra 6.91 – 6.92 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın "Yüksek oynaklık dönemi…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Küresel büyümenin yavaşlaması ve ABDÇin görüşmelerinin tıkanması endişeleri Wall Street'ten başlayarak Güney Amerika borsalarına yayılan sert bir satış dalgasına yol açtı.

"ABD hükümetinin Çin ile görüşmelerin devam edeceğini açıklaması ardından ABD vadelileri ve Asya borsalarında kısmen geri alındı.

"Türkiye varlıkları dünyadan pozitif ayrışmayı sürdürdü. MSCI Türkiye yüzde 1.6 yükselerek gelişmekte olan piyasaları yendi. Gelişmekte olan piyasalara göre güçlü performansta banka hisselerinde devam eden alışlar etkili oldu.

"ABD borsalarındaki sert satışlar ve Türk lirasında ilk işlemlerdeki değer kaybına paralel Borsa İstanbul'un yüzde 0.2 – yüzde 0.3 bandında kayıpla açılmasını bekliyoruz. Dünya borsalarındaki satışlar derinleşirse Borsa İstanbul'daki kar satışları bir süre devam edebilir. KDV alacaklarının ödeneceğine yönelik beklentiler orta vadede Borsa İstanbul'un dünyaya göre daha iyi performans göstermesini sağlayabilir." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:30 Kaynak: DHA

Ekonomi
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