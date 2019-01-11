Son Dakika Haberleri: Piyasalar – Dolar 5.43, Euro 6.26 ve Sterlin 6.93 Lirada

Piyasalar – Dolar 5.43, Euro 6.26 ve Sterlin 6.93 Lirada

50 dakika önce

– Dövizler güne Perşembe günkü kapanış düzeylerinin hafif üstünde başladı.

Piyasalar – Dolar 5.43, Euro 6.26 ve Sterlin 6.93 Lirada, System.String[]
– Dövizler güne Perşembe günkü kapanış düzeylerinin hafif üstünde başladı.

Erken işlemlerde;

       - dolar en düşük 5.4160 lirayı ve en yüksek 5.4372 lirayı gördükten sonra 5.43 – 5.44 lira aralığında,

       - euro en düşük 6.2260 lirayı ve en yüksek 6.2701 lirayı gördükten sonra 6.26 – 6.27 lira aralığında,

       - sterlin en düşük 6.9078 lirayı ve en yüksek 6.9451 lirayı gördükten sonra 6.93 – 6.94 lira aralığında hareket ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:27 Kaynak: DHA

Sterlin, Ekonomi
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