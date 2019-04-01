Piyasalar – Dolar 5.62, Euro 6.33 ve Sterlin 7.35 Lirada

– Dövizler Nisan ayına, Mart ayının son işlemlerindeki fiyat aralığının hafif altında başladı.

– Dövizler Nisan ayına, Mart ayının son işlemlerindeki fiyat aralığının hafif altında başladı.



Erken İşlemlerde:



dolar en düşük 5.5508 lira ve en yüksek 5.6294 lirayı gördükten sonra, 5.62 - 5.63 lira aralığında,



euro en düşük 6.2425 lira ve en yüksek 6.3418 lirayı gördükten sonra, 6.33 – 6.34 lira aralığında,



sterlin en düşük 7.2569 lira ve en yüksek 7.3723 lirayı gördükten sonra 7.35 – 7.36 lira aralığında hareket ediyor. - İstanbul

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