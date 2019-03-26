Son Dakika Haberleri: Piyasalar – Dolar 5.67 Lira, Euro 6.31 Lira, Sterlin 7.37 Lirada

Piyasalar – Dolar 5.67 Lira, Euro 6.31 Lira, Sterlin 7.37 Lirada

1 saat önce

– ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirilerinin, 15 ayın dip düzeylerinden hafif yükselmesiyle küresel piyasalarda toparlanan dolar, yeni güne 5.60 liranın altında başladı.

Piyasalar – Dolar 5.67 Lira, Euro 6.31 Lira, Sterlin 7.37 Lirada, System.String[]
ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirilerinin, 15 ayın dip düzeylerinden hafif yükselmesiyle küresel piyasalarda toparlanan dolar, yeni güne 5.60 liranın altında başladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) eski Başkanı Janet Yellen, ABD tahvil piyasaları getiri eğrisinin terse dönmesinin, her zaman yaklaşan bir resesyonu ya da küçülmeyi haber vermediğini vurguladı.

Yellen, Hong Kong'da yaptığı konuşmada, "Getiri eğrisindeki değişimi bir resesyon işareti olarak görmüyorum. ABD tahvil piyasaları uzun süreli bir ekonomik daralmayı değil bir faiz indirimine ihtiyacı işaret ediyor olabilir" dedi.

Konuşmasında ABD ekonomisinde büyümenin yavaşlamakta olduğunun  bir gerçek olduğuna vurgulayan Yellen, "Evet, büyüme yavaşlıyor; ancak, ekonominin resesyona neden olacak bir düzeye kadar yavaşlamasını beklemiyorum" dedi.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.5495 lira ve en yüksek 5.5880 lirayı gördükten sonra, 5.57 – 5.58 lira aralığında,

euro en düşük 6.2797 lira ve en yüksek 6.3539 lirayı gördükten sonra, 6.31 – 6.32 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.3323 lira ve en yüksek 7.3978 lirayı gördükten sonra 7.37 – 7.38 lira aralığında işlem görüyordu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:06 Kaynak: DHA

Hong Kong, Sterlin, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'li Şarkıcı Della Miles'ten Filistin'e Destek Mesajı ABD'den Güvenli Bölge Açıklaması: Suriye'de Yeni Bir Kandil Görmek İstemeyiz ABD'li Eski Asker İslam Merkezini Bombalamaya Hazırlanırken Müslüman Oldu Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 10:41:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Piyasalar – Dolar 5.67 Lira, Euro 6.31 Lira, Sterlin 7.37 Lirada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]