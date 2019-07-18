Son Dakika Haberleri: PİYASALAR – Dolar 5.68, euro 6.39 ve sterlin 7.08 lirada
Son Dakika Ekonomi Haber

PİYASALAR – Dolar 5.68, euro 6.39 ve sterlin 7.08 lirada

2 saat önce

– Dövizler Perşembe gününe karışık başladı.

PİYASALAR – Dolar 5.68, euro 6.39 ve sterlin 7.08 lirada, System.String[]
– Dövizler Perşembe gününe karışık başladı.
Kansas City Fed (Merkez Bankası) Başkanı Esther George, yaklaşan ekonomik risklerin gerçekleşmesi durumunda, Fed'in faiz politikasına ilişkin görüşlerindeayarlama yapmaya hazır olduğunu söyledi.
Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) oy verme hakkına sahip üyelerinden biri olan George, yaptığı açıklamada, son dönemde gelen ekonomik verilerin ekonomidegüçlenmenin sürdüğüne işaret ettiklerini, ancak risklerin de biriktiğine dikkat çekti ve ekledi:
"Riskler özellikle ticaret ve tarife belirsizliklerinden, yurt dışındaki yavaş büyümeden geliyor. Bu aşağı yönlü risklerin bazılarının dahi gerçekleşmesi durumunda, faiz konusundaki görüşlerimi değiştirmeye hazırım."
Açılış öncesi işlemlerde:
dolar en düşük 5.6703 lira ve en yüksek 5.6938 lirayı gördükten sonra, 5.68 - 5.69 lira aralığında,
euro en düşük 6.3835 lira ve en yüksek 6.4037 lirayı gördükten sonra, 6.39 – 6.40 lira aralığında,
sterlin en düşük 7.0643 lira ve en yüksek 7.0902 lirayı gördükten sonra 7.08 – 7.09 lira aralığında işlem görüyor.
Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:
"Dün güne zayıf başlayan endekste bankacılık endeksine gelen alımlar öncülüğünde güçlü bir yükseliş yaşandı ve endeks bir kez daha 100 bin sınırına dayandı. Kısa vadede en güçlü direnç olarak 10 bin 650'yi takip etmeye devam ediyoruz. 100 bin 650 geçilecek olur ve bu seviye üzerinde kapanış ihtimali doğacak olursa endeksteki yükseliş yeni bir ivme kazanarak devam edebilir. Bu durumda 500 günlük ortalamanın bulunduğu 101 bin 800 ilk direnç olarak izlenecekken, devamında 106 bin civarı gündeme gelebilir. Aşağıda ise 99 bin 400 ve 98 bin 500 ara destekler konumunda iken yükseliş trendinin devamı açısından bugün için en kritik seviye 98 binde bulunuyor."


- İstanbul
Merkez Bankası, Kansas City, Sterlin, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fitch, Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasını değerlendirdi Tren penceresinden başını uzatıp ölen yolcu için demiryolu şirketine 7 milyon TL ceza verildi Elon Musk: 'Neuralink' ile insan aklı okunabilecek Sinop'ta arkeologları şaşırtan iskelet! "İlk kez böyle bir yatışa rastladık"

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 11:51:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: PİYASALAR – Dolar 5.68, euro 6.39 ve sterlin 7.08 lirada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]