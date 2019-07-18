PİYASALAR – Dolar 5.68, euro 6.39 ve sterlin 7.08 lirada

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Tren penceresinden başını uzatıp ölen yolcu için demiryolu şirketine 7 milyon TL ceza verildi

Elon Musk: 'Neuralink' ile insan aklı okunabilecek

Sinop'ta arkeologları şaşırtan iskelet! "İlk kez böyle bir yatışa rastladık"