Piyasalar – Dolar 5.68, Euro 6.42 ve Sterlin 7.44 Lirada
16 dakika önce
– Dövizler güne, Çarşamba gününün kapanış değerlerinin hafif üzerinde başladı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:31 Kaynak: DHA
– Dövizler güne, Çarşamba
gününün kapanış değerlerinin hafif üzerinde başladı.
Açılış öncesi işlemlerde:
dolar en düşük 5.6774 lira ve en yüksek 5.6886 lirayı gördükten sonra, 5.68 - 5.69 lira aralığında,
euro en düşük 6.4023 lira ve en yüksek 6.4282 lirayı gördükten sonra, 6.42 – 6.43 lira aralığında,
sterlin en düşük 7.4385 lira ve en yüksek 7.4698 lirayı gördükten sonra 7.44 – 7.45 lira aralığında işlem görüyor.
Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:
"Yaşanan son yükselişte 22 günlük ortalamayı direnç yapan endekste son dört günde gün içinde bu ortalama test edilse de üzerine çıkılamadı. Aşağıda ise ilk destek hafta içinde görülen en düşük seviye olan 96 bin 735'te iken ana destek noktamız 95 bin 900'de bulunuyor. Teknik göstergelerin negatif seyri desteklediği endekste 95 bin 900 altına sarkılacak olursa 93 bin 850 ve devamında önce hafta görülen dip seviyeler yeniden gündeme gelebilir. Bu nedenle bu seviyeyi referans noktası olarak izliyoruz. Yukarı yönlü hareketlerde ise bugün gün içinde ilk direncimiz 100 günlük ortalamanın bulunduğu 97 bin 400 iken, üzerinde 22 günlük ortalamanın bulunduğu 98 bin 700'i takip edeceğiz. - İstanbul
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