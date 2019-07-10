PİYASALAR – Dolar 5.73, euro 6.42 ve sterlin 7.14 lirada

– Dövizler Çarşamba gününe hafif düşüşle başladı.Açılış öncesi işlemlerde:dolar en düşük 5.7208 lira ve en yüksek 5.7380 lirayı gördükten sonra, 5.73 - 5.74 lira aralığında,euro en düşük 6.4145 lira ve en yüksek 6.4354 lirayı gördükten sonra, 6.42 – 6.43 lira aralığında,sterlin en düşük 7.1284 lira ve en yüksek 7.1540 lirayı gördükten sonra 7.14 – 7.15 lira aralığında işlem görüyor.Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:"Dün güne bir miktar tepki çabasıyla başlayan BIST-100 Endeksi yurt dışındaki zayıf görünüm ve kapanışa doğru bankalara gelen satışlarla aşağı yönlü bir seyir izledi. Son bir haftalık süreçte ilk kez 98.500 desteği altında günü tamamlayan BIST-100 Endeksi'nde kısa vadede geçen hafta başındaki boşluğun doldurulacağı 96.650 önemli destek seviyesi konumunda olmaya devam ediyor. Bu seviye altında endeksin saatlik bazda kalıcılık sağlaması durumunda satış baskısının artış kaydettiği görülebilir. Bu durumda 200 günlük basit hareketli ortalamanın geçtiği 95 bin 600 ve 94 bin 800 seviyeleri gündeme gelebilir. Tepki alımlarının etkili olması durumunda 97 bin 500 – 98 bin 500 aralığı ile 100 bin 650 seviyesi direnç olarak izlenebilir. "

- İstanbul