PİYASALAR – Dolar 5.75, euro 6.37 ve sterlin 6.98 lirada

– Dövizler güne en az yüzde 0.67 artışla başladı, dolar 5.75 lirada.

ABD Merkez Bankası (Fed) son toplantısında faizlerin daha sert şekilde düşürülmesini ele aldı ancak daha fazla faiz indirimi yolunda görünmekten kaçınmak istedi. Fed'in 30-31 Temmuz tarihlerinde yaptığı ve faizleri 25 baz puan düşürdüğü toplantının dün yayınlanan tutanakları, politika yapıcılar arasındaki küresel ekonomik yavaşlama, ticaret gerilimi ve düşük enflasyon konusundaki endişeleri gösterdi.

Açılış öncesi işlemlerde:

dolar en düşük 5.7094 lira ve en yüksek 5.7428 lirayı gördükten sonra, 5.5 - 5.76 lira aralığında,

euro en düşük 6.3370 lira ve en yüksek 6.3711 lirayı gördükten sonra, 6.37 – 6.38 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.9358 lira ve en yüksek 7.9756 lirayı gördükten sonra 6.98 – 6.99 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

"Yurt dışı piyasalarda dün olumlu bir görünüm olmasına karşın son günlerde küresel piyasalarla korelasyonun zayıf seyrettiği BIST-100 Endeksi'nde aşağı yönlü hareketler dikkat çekti. Son günlerde 100 günlük basit hareketli ortalama (95 bin 100) ile 200 günlük basit hareketli ortalaması (96 bin 100) arasına sıkışan BIST-100 Endeksi'nde 96.100 seviyesi altındaki seyir devam ediyor. 200 günlük ortalama altında kalındığı sürece zayıf seyrin devam edebileceği yönündeki görüşümüzü koruyoruz. Aşağı yönlü hareketlerde kısa vadede 95.100 desteği önem taşımakta olup bu seviye altında satışların hız kazandığı ve 94 bin 500 – 93 bin aralığının gündeme geldiği görülebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 96 bin 100 – 96 bin 900 ve 97 bin 500 direnç seviyeleridir."

- İstanbul