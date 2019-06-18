Son Dakika Haberleri: PİYASALAR – Dolar 5.87, euro 6.59 ve sterlin 7.36 lirada
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PİYASALAR – Dolar 5.87, euro 6.59 ve sterlin 7.36 lirada

1 saat önce

– Dolar ve sterlin açılış öncesi işlemlerde yatay, euro yüzde 0.13 yükseldi.

PİYASALAR – Dolar 5.87, euro 6.59 ve sterlin 7.36 lirada, System.String[]
– Dolar ve sterlin açılış öncesi işlemlerde yatay, euro yüzde 0.13 yükseldi.
Çin'in elindeki ABD Hazine kağıdı miktarı Nisan ayında Mayıs 2017'den bu yana görülen en düşük düzeye indi. ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre, Çin'in elindeki ABD Hazine kağıdı miktarı Nisan ayında, Mart ayındaki 1,12 trilyon dolardan 1 trilyon 113 milyar dolara indi.
Açılış öncesi işlemlerde:
dolar en düşük 5.8661 lira ve en yüksek 5.8788 lirayı gördükten sonra, 5.87 - 5.88 lira aralığında,
euro en düşük 6.5855 lira ve en yüksek 6.6095 lirayı gördükten sonra, 6.59 – 6.60 lira aralığında,
sterlin en düşük 7.3479 lira ve en yüksek 7.3732 lirayı gördükten sonra 7.35 – 7.36 lira aralığında işlem görüyor.
Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:
"Geçen haftaki düşüşlerde endeksin 90 bin 500 üzerinde tutunma sağlanması teknik görünümündeki zayıflamayı sınırladı. Dün bankacılık tarafındaki alımlarla yukarı yönlü bir seyir izlenirken 50 günlük üssel ortalamanın (92 bin 30) üzerinde bir kapanış gerçekleşti. 50 günlük ortalama üzerindeki kalıcılığın korunmasına bağlı olarak yükselişler devam edebilir. Bu durumda 92 bin 650 kısa vadeli direnç konumunda olup devamında 93 bin 500 ve 94 bin 600 seviyeleri direnç seviyeleridir. Geri çekilmelerde 92 bin 30 altında 91 bin 300 ve 90 bin 500 seviyeleri destek konumundadır. 90 bin 500 altında ise satışların yeniden ivme kazandığını görebiliriz. Bugün sanayi üretim verisi endeksin seyri üzerinde etkili olabilecek iken ABD – Türkiye ilişkileri fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam edecektir. "


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:41 Kaynak: DHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Ekonomi
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