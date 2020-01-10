PİYASALAR-Dolar 5.87 lira, euro 6.52 lira, sterlin 7.69 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi PİYASALAR-Dolar 5.87 lira, euro 6.52 lira, sterlin 7.69 lirada - Son Dakika Ekonomi

PİYASALAR-Dolar 5.87 lira, euro 6.52 lira, sterlin 7.69 lirada

6 saat önce

Dövizler, işsizlik verisi öncesi Cuma günü bir önceki kapanış düzeylerinde seyrediyor.

PİYASALAR-Dolar 5.87 lira, euro 6.52 lira, sterlin 7.69 lirada, System.String[]

Dövizler, işsizlik verisi öncesi Cuma günü bir önceki kapanış düzeylerinde seyrediyor.

ABD- İran gerilimlerinin azalmasıyla küresel piyasalarda görülen rahatlamaya paralel olarak Perşembe günü Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 2.09 kazançla 115 bin 236 başlamış ve gün içinde en düşük 115 bin 236 puanı ve en yüksek 118 bin 342 puanı gördükten sonra yüzde 4.53 artışla 117 bin 990 puanda kapanmıştı. BİST Bankacılık Endeksi de yüzde 2.74 artışla 151 bin 439 puanda başladığı gün içinde en düşük 162 bin 31 puan ve en yüksek 169 bin 90 puan arasında hareket etti ve günü yüzde 6.75 artışla 18 bin 645 puanda tamamlamıştı.

Jeopolitik risklerdeki düşüşün dövizlerde de etkili olmaya devam etmesiyle açılış öncesi işlemlerde;

dolar en düşük 5.8670 lira ve en yüksek 5.8816 lirayı gördükten sonra 5.87-5.88 lira aralığında,

euro en düşük 6.5190 lira ve en yüksek 6.5348 lirayı gördükten sonra 6.52-6.53 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.6687 lira ve en yüksek 7.6940 lirayı gördükten sonra 7.69-7.70 lira aralığında hareket ediyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, ECB'nin enflasyon hedefinin simetrik, esnek  ve sadece finansal piyaslar için değil, genel kamuoyu için de güvenilir olması gerektiğini söyledi. Enflasyon hedefinin altında kalınmasına ve üzerine çıkılmasına eşit  şekilde tolerans gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Villeroy, "Bizim  enflasyon hedefimiz simetrik olmalı. Eğer merkezi hedef bir tavan olarak  görülür ise, ona ulaşma olasılığımız daha az olur. Enflasyon hedefimiz aynı zamanda esnek olmalı, yüzde 2.0 enflasyon hedefini her zaman ve nemen garanti edemeyiz" diye konuştu.


Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 10 Ocak 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Son dakika: İşsiz sayısı 608 bin kişi artarak 4 milyon 396 bin kişi oldu Televizyonlara yanlış fiyat etiketi koyan marketin müşterileri, polis müdahalesiyle dağıtıldı

Son Dakika Haberleri
15:38 Kuveyt Türk'e "Yılın İtibarlısı" ödülü - Son Dakika Ekonomi
15:33 Koç Holding Üst Yöneticisi Çakıroğlu: "Yatırımlarımız kararlılıkla sürüyor" - Son Dakika Ekonomi
15:30 Yılsonu TÜFE beklentisi yüzde 10.01'e geriledi - Son Dakika Ekonomi
15:28 Merkez Bankası ocak ayı beklenti anketi - Son Dakika Ekonomi
15:26 Renault Grubu hibrit versiyonlarının lansmanını yapıyor - Son Dakika Ekonomi
15:21 Televizyonlara yanlış fiyat etiketi koyan marketin müşterileri, polis müdahalesiyle dağıtıldı - Son Dakika Ekonomi
14:48 İstanbul'da baraj doluluk oranları aylardır ilk defa yüzde 50'nin üstüne çıktı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 15:39:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: PİYASALAR-Dolar 5.87 lira, euro 6.52 lira, sterlin 7.69 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]