PİYASALAR-Dolar 5.87 lira, euro 6.56 lira, sterlin 7.67 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi PİYASALAR-Dolar 5.87 lira, euro 6.56 lira, sterlin 7.67 lirada - Son Dakika Ekonomi

PİYASALAR-Dolar 5.87 lira, euro 6.56 lira, sterlin 7.67 lirada

6 saat önce

Yatırımcıların ABD-Çin ticaret anlaşmasını sindirdiği Perşembe günü, Merkez Bankası faiz kararı öncesi dövizler bir önceki kapanış düzeylerine yakın seyrediyor.

PİYASALAR-Dolar 5.87 lira, euro 6.56 lira, sterlin 7.67 lirada, System.String[]

Yatırımcıların ABD-Çin ticaret anlaşmasını sindirdiği Perşembe günü, Merkez Bankası faiz kararı öncesi dövizler bir önceki kapanış düzeylerine yakın seyrediyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, Çarşamba günü Beyaz Saray'da ticaret anlaşmasının ilk aşamasını imzaladılar. Anlaşmanın 30 gün içinde resmi olarak uygulamaya konulması beklenirken, iki ülke arasındaki uzlaşı kapsamında Çin, ABD ürünleri satın alımını 2017 düzeylerinin üzerine çıkaracak.

Yatırımcılar, gün içinde Merkez Bankası'ndan gelecek olan faiz kararının yanında, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu verisini izleyecek.

Açılış öncesi işlemlerde;

dolar en düşük 5.8722 lira ve en yüksek 5.8806 lirayı gördükten sonra 5.87-5.88 lira aralığında,

euro en düşük 6.5507 lira ve en yüksek 6.5446 lirayı gördükten sonra 6.56-6.57 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.6542 lira ve en yüksek 7.6830 lirayı gördükten sonra 7.67-7.68 lira aralığında hareket ediyor.


Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:22 Kaynak: DHA
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