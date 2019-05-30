PİYASALAR – Dolar 5.91, euro 6.59 sterlin 7.48 lirada

– Güne artışla başlayan lira, dövizler karşısında en az yüzde 1.44 değer kazandı.Gün ortası işlemlerinde:dolar en düşük 5.8924 lira ve en yüksek 6.0265 lirayı gördükten sonra, 5.91- 5.92 lira aralığında,euro en düşük 6.5777 lira ve en yüksek 6.7243 lirayı gördükten sonra, 659– 6.60 lira aralığında,sterlin en düşük 7.4552 lira ve en yüksek 7.6336 lirayı gördükten sonra 7.49 – 7.48 lira aralığında işlem görüyor.

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