Son Dakika Haberleri: PİYASALAR – Dolar 5.91, euro 6.59 sterlin 7.48 lirada
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PİYASALAR – Dolar 5.91, euro 6.59 sterlin 7.48 lirada

19 dakika önce

– Güne artışla başlayan lira, dövizler karşısında en az yüzde 1.44 değer kazandı.

PİYASALAR – Dolar 5.91, euro 6.59 sterlin 7.48 lirada, System.String[]
– Güne artışla başlayan lira, dövizler karşısında en az yüzde 1.44 değer kazandı.
Gün ortası işlemlerinde:
dolar en düşük 5.8924 lira ve en yüksek 6.0265 lirayı gördükten sonra, 5.91- 5.92 lira aralığında,
euro en düşük 6.5777 lira ve en yüksek 6.7243 lirayı gördükten sonra, 659– 6.60 lira aralığında,
sterlin en düşük 7.4552 lira ve en yüksek 7.6336 lirayı gördükten sonra 7.49 – 7.48 lira aralığında işlem görüyor.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:49 Kaynak: DHA
Ekonomi
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