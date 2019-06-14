Son Dakika Haberleri: PİYASALAR –Dolar 5.91, euro 6.67 ve sterlin 7.49 lirada
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PİYASALAR –Dolar 5.91, euro 6.67 ve sterlin 7.49 lirada

1 saat önce

– Haftanın son işlem gününe, Perşembe gününün kapanış düzeylerine yakın başlayan dövizler, gün ortasına doğru en az yüzde 0.5 yükseldi.

PİYASALAR –Dolar 5.91, euro 6.67 ve sterlin 7.49 lirada, System.String[]
–  Haftanın son işlem gününe, Perşembe gününün kapanış düzeylerine yakın başlayan dövizler, gün ortasına doğru en az yüzde 0.5 yükseldi.
Piyasalardaki işlemlerde:
dolar en düşük 5.8530 lira ve en yüksek 5.9293 lirayı gördükten sonra, 5.91 - 5.92 lira aralığında,
euro en düşük 6.6130 lira ve en yüksek 6.6903 lirayı gördükten sonra, 6.67 – 6.68 lira aralığında,
sterlin en düşük 7.4344 lira ve en yüksek 7.5136 lirayı gördükten sonra 7.49 – 7.50 lira aralığında işlem görüyor.
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:57 Kaynak: DHA
Sterlin, Ekonomi
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