PİYASALAR-Dolar 5.92 lira, euro 6.58 lira, sterlin 7.68 lirada

Dövizler, dünya liderlerinin bir araya geleceği Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) düzenlendiği Salı günü açılış öncesinde, bir önceki kapanış düzeylerinin hafif üzerinde seyrediyor.

Yatırımcılar, İsviçre'nin Davos kentinde, üst düzey ülke yetkililerinin bir araya geleceği WEF'i izleyecek. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Pazartesi günü forumun açılışında yaptığı konuşmada, "ülkeler arası ortak eylem olmadan sürdürülebilir barış ve gelişimi sağlamanın imkansız olduğunu" söyledi.

Açılış öncesinde;

dolar en düşük 5.9125 lira ve en yüksek 5.9303 lirayı gördükten sonra 5.92-5.93 lira aralığında,

euro en düşük 6.5455 lira ve en yüksek 6.5819 lirayı gördükten sonra 6.58-6.59 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.6875 lira ve en yüksek 7.7198 lirayı gördükten sonra 7.71-7.72 lira aralığında hareket ediyor.

Pazartesi günü BİST100, gün içinde en düşük 121 bin 879 puanı ve en yüksek 122 bin 926 puanı gördükten sonra, yüzde 0.94 artışla 122 bin 619 puanda kapanmıştı.

Güne yüzde 0.38 artışla 178 bin 261 puanda başlayan BİST Bankacılık Endeksi de gün içinde en düşük 178 bin 261 puanı ve en yüksek 180 bin 569 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.93 artışla 179 bin 233 puanda tamamlamıştı.

Tahvil bono piyasasında da 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.55 artışla yüzde 11.06'ya yükselmiş, iki yıllık gösterge tahvinin bileşik faizi ise yüzde 10.23'te sabit kalmıştı.