PİYASALAR – Dolar 6.01 euro 6.70 ve sterlin 7.61 lirada

– Dolar Perşembe gününe yatay başladı, euro ve sterlin sırasıyla yüzde 0.16 ve yüzde 0.27 yükseldi.ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminde tırmanmaya ilişkin belirtilere bağlı olarak, yatırımcıların, aralarında ABD devlet tahvillerinin de bulunduğu "güvenli liman"lara yönelmelerinin de etkisiyle dolar başlıca para birimleri karşısında yükseldi. ABD para biriminin önde gelen para birimleri karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi, 98.128 ile, önceki hafta ulaştığı 98.371'lik iki yılın zirvesine yakın düzeyde hareket ediyor.Açılış öncesi işlemlerde:dolar en düşük 6.0088 lira ve en yüksek 6.0265 lirayı gördükten sonra, 6.01 - 6.2 lira aralığında,euro en düşük 6.6935 lira ve en yüksek 6.7243 lirayı gördükten sonra, 6.70 – 6.71 lira aralığında,sterlin en düşük 7.5916 lira ve en yüksek 7.6336 lirayı gördükten sonra 7.61 – 7.62 lira aralığında işlem görüyor.Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:"BIST-100 dün de pozitif ayrışmasını sürdürdü. Dünkü yükselişlerde önceki günle benzer bir şekilde ilk önemli direnç olarak takip ettiğimiz 87 bin 500'ün hemen üzeri test edildi ancak bu seviye üzerinde kapanış gerçekleşemedi. Bugün de yukarı yönlü hareketlerde takip edeceğimiz ilk direnç 87 bin 500 – 87 bin 770 aralığı olacak. Bu bölge geçilebilecek olursa yükselişler ivme kazanabilir ve ana direnç olarak izlediğimiz 90 bin 500 seviyesi hedeflenebilir. Geri çekilmelerde 86 bin 500 – 86 bin aralığı ve devamında 85 bin 600 destek olarak izlenebilir. Bu seviyelerin altına sarkılırsa tepki hareketinin sonlanması söz konusu olabilir. Bu nedenle geri çekilmelerde bu bölgeyi alım fırsatı olarak değerlendireceklerin bu seviyelerin altında makul bir stop loss seviyesi belirlemesi faydalı olabilir."

- İstanbul