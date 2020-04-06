PİYASALAR-Dolar 6.74 lira, euro 7.30 lira, sterlin 8.27 lirada

Merkez Bankası'nın piyasaya likidite sağlamak için tahvil alımları ve Hazine ihalelerinin izleneceği yeni haftaya dövizler, 2018 yılında yaşanan kriz dönemindeki rekor düzeylerde başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) geçen haftanın son işlem gününü yüzde 0.05 yükselişle 89 bin 552 puanda kapandı. BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.74 yükselirken, BIST Mali Endeksi yüzde 0.24, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.49 düştü.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri dün son işlemde yüzde 13.94 bileşik düzeyindeydi. Türkiye 'nin beş yıllık CDS'leri 15 bazpuan artışla 631 baz puan ile Ekim 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.67200 lira ve en yüksek 6.7574 lirayı gördükten sonra, 6.74– 6.75 lira aralığında,

euro en düşük 7.2586 lira ve en yüksek 7.3209 lirayı gördükten sonra, 7.30 – 7.31 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.2270 lira ve en yüksek 8.2831 lirayı gördükten sonra 8.27 – 8.28 lira aralığında hareket ediyor.

Merkez Bankası Covid-19 salgınının Ekonomi , Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>üzerindeki olumsuz etkilerini sınırlamak için tahvil alımlarını artırdı. Merkez Bankası geçen hafta toplam 9.3 milyar liralık tahvil alımı yaptı.

Hazine Nisan ayı iç borçlanma programına bugün 14 ay vadeli kuponsuz ve 8 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvillerin yeniden ihraçları ile başlayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 'ndan geçen hafta yapılan açıklamaya göre Hazine;

Nisan ayında toplam 20.6 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 30 milyar liralık iç borçlanma yapılmasını,

Mayıs ayında toplam 18.8 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 30 milyar liralık iç borçlanma yapılmasını,

Haziran ayında toplam 12.1 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 22 milyar liralık iç borçlanma yapılmasını programladı.