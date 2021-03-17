PİYASALAR-Dolar 7.50 lira, euro 8.92 lira, sterlin 10.41 lirada

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bugün sona erecek toplantısından çıkacak sonuçlara odaklanan piyasalarda dolar diğer başlıca para birimleri karşısında yükseldi.

Yatırımcılar, Fed'in faizlere ilişkin artırım mı, yoksa sabit bırakma olarak mı karar vereceğini yakından izliyor.

Küresel piyasalardaki bu gelişmelerin de etkisiyle, dövizler iç piyasada yeni güne, Salı gününün düzeylerinde başladı.Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,557 ve 1,572 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.96 artışla 1,570.42 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.15, BIST Mali Endeks yüzde 0.55, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.90 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.4818 lira ve en yüksek 7.5037 lirayı gördükten sonra, 7.50 – 7.51 lira aralığında,euro en düşük 8.9020 lira ve en yüksek 8.9358 lirayı gördükten sonra, 8.92 – 8.93 lira aralığında,sterlin en düşük 10.4011 lira ve en yüksek 10.4338 lirayı gördükten sonra 10.41 – 10.42 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.18972 - 1.19524 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18987 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın "BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı günlük bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dün FROTO (Fort Otosan) başta olmak üzere hisse bazlı hareketlerin ön plana çıktığı endekste kapanış bazlı rekor kırıldı. Kapanışın gerçekleştiği 1,570 aynı zamanda tarihi zirvenin bulunduğu 1,582 öncesinde izlediğimiz ilk ara direnç konumunda idi. "Hafta başından beri hacimsiz ve sıkışık bir görünümle beklenen Fed toplantısı bu akşam, TCMB toplantısı da yarın sonlanacak. Bu akşam ve yarın bu toplantıların etkisi ile volatilite artabilir. Dünkü yukarı yönlü harekete karşın işlem hacminin zayıf kalması dikkat çekti. "Endekste ilk desteğimiz 1,550 seviyesinde bulunuyor. Buranın altında teknik görünüm zayıflayabilir. Yukarıda ise 1,582'deki tarihi zirve önemli bir direnç konumunda. Bu süreçte buranın üzerinde kapanış olup olmaması önemli olacaktır."