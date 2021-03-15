PİYASALAR-Dolar 7.59 lira, euro 9.07 lira, sterlin 10.57 lirada

ABD Hazine tahvil getirilerinin hafif yükselmesinin etkisiyle yükselerek euro karşısında 1.20'nin altına gerileyen dolar, iç piyasada da, haftanın ilk işlem güne 7.60 lira sınırında başladı.

Yeni faiz kararının alınacağı Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı 18 Mart'ta yapılacak. ABD merkezli uluslararası bankalar Citi ve JPMorgan analistleri hafta başında, TCMB'nin enflasyon baskılarını kontrol altında tutmak için Mart ayında politika faiz oranında 100 baz puana kadar artış beklediklerini açıkladılar.