PİYASALAR-Dolar 8.03 lira, euro 9.48 lira, sterlin 11.09 lirada

Aşılamanın ABD'de daha hızlı ilerlemesi ve ABD'nin ekonomisine ilişkin verilerin daha hızlı bir toparlanmaya işaret etmesinin etkisiyle, dolar kresel piyasalarda yeni haftaya artışla başladı. Euro/dolar paritesi 1.1762 düzeyine kadar inerken, dolar 109.77 yen düzeyine yükseldi.

Küresel ekonomide toparlanma umutlarının yeniden artmasıyla Asya borsaları de yeni haftaya artışla başladı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.3 ve Japonya'da Nikkei Endeksi yüzde 1.0 yükseldi.