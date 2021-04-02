PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.59 artışla başladı, dolar 8.04 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.59 artışla 1,434.91 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.86, BIST Mali Endeks yüzde 0.64, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.58 artıdaydı.

ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde küresel piyasalarda hafif yükselen dolar haftanın son işlem gününe 8.10 lira sınırının hemen üzerinde başladı. Paskalya tatili nedeniyle, dünyanın önde gelen birçok piyasasının kapalı olması nedeniyle, genel işlem hacimlerinin de düşük kalması bekleniyor.