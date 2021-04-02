PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.59 artışla başladı, dolar 8.04 lirada - Son Dakika

PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.59 artışla başladı, dolar 8.04 lirada

02.04.2021 09:07
PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.59 artışla başladı, dolar 8.04 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.59 artışla 1,434.91 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.59 artışla 1,434.91 puanda  başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.86, BIST Mali Endeks yüzde 0.64, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.58 artıdaydı.

ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde küresel piyasalarda hafif yükselen dolar haftanın son işlem gününe 8.10 lira sınırının hemen üzerinde başladı. Paskalya tatili nedeniyle, dünyanın önde gelen birçok piyasasının kapalı olması nedeniyle, genel işlem hacimlerinin de düşük kalması bekleniyor.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil döviz mevduat ve fonları 26 Mart Cuma itibarıyla bir önceki haftaya göre 8.83 milyar dolar azalarak 223.67 milyar dolara geriledi. Kur ve altın fiyatındaki parite etkisinden arındırılmış mevduat ve fon tutarı ise 8.13 milyar dolar düştü.Dış ticaret açığı Mart ayında geçen yıla göre yüzde 14.2 düşüşle 4.7 milyar dolar oldu. İhracat geçen yıl salgın hastalığın yarattığı düşük bazın etkisiyle Mart ayında yüzde 42.2 artışla 18.99 milyar dolara çıkarken, ithalat yüzde 25.8 artışla 23.68 milyar dolar oldu.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.0139 lira ve en yüksek 8.1260 lirayı gördükten sonra, 8.04 – 8.05 lira aralığında,euro en düşük 9.4730 lira ve en yüksek 9.5962 lirayı gördükten sonra, 9.48 – 9.49 lira aralığında,sterlin en düşük 11.1398 lira ve en yüksek 11.2741 lirayı gördükten sonra 11.14 – 11.15 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.17692 - 1.17840 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17759 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Posta kutunuzda iyi haberler var…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünyadan ve Türkiye'den iyi haberlerle güne başlıyoruz. Altyapı paketini arkasına alan S&P 500 4,000'ün üzerinde kapanışla yeni bir rekor kırdı. 10 yıllık faizlerin gerilemesi ve doların zayıflaması ile eş anlı olarak gerçekleşen yükselişte teknoloji hisseleri başı çekiyor. Türkiye varlıkları sekiz günlük satış dalgasından sonra dünyadan pozitif ayrışıyor."Merkez Bankası'nın beklentilerden daha şahin açıklamaları sonrası Türk lirası yüzde 2.5 değer artışıyla en güçlü gelişmekte olan ülke parası konumunda. MSCI Türkiye yüzde 4.5 yükselişle gelişmekte olan ülkelerin üç katına yakın getiri sağladı."Banka hisseleri ve 10 yıllık DİBS günün yıldızları konumunda. Bankalar Kasım başından beri ilk kez günlük yüzde 4'ün üzerinde yükselişle sanayi hisselerinin iki katına yakın getiri sağladı. 10 yıllık DİBS geçen hafta alış önerdiğimiz dip seviyesine göre yüzde 5'e yakın değer kazandı."Günün sorusu: yükseliş devam eder mi? Dünya borsalarında görülen yeni zirveler ve Türk lirasındaki değer artışı Borsa İstanbul'da yükselişin devam edeceğine işaret ediyor. Son satış dalgasında çok sert satış yiyen banka hisselerinin yükselişte öncü olmasını bekliyoruz.Yükselişin ne kadar kalıcı olacağını, yabancı yatırımcının ikna olup olmadığını Paskalya tatilinden döndüklerinde anlayacağız. Çok yüksek beklentimiz yok. Ama ümitli olmayı sürdürüyoruz."TSKB'nin bülteninde, "Yeni güne ise küresel piyasalar dünden kalan eğilimlerle iyimser bir başlangıç yaptı. Dünyada günün ilerleyen saatlerinde jeopolitik gelişmeler, salgın ve aşılama ile ilgili haberlere ek olarak ABD Mart ayı tarım dışı istihdam verileri takip edilecek. Yurtiçinde gündem sakinken, Türk finansal varlıkların seyri açısından küresel eğilimlerin ve ekonomi dışı gelişmelere yönelik haber akışının belirleyici olabileceği öngörülüyor" denildi.


Amerika Birleşik Devletleri, İstihdam, Tarım, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.59 artışla başladı, dolar 8.04 lirada - Son Dakika Ekonomi


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