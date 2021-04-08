PİYASALAR-Dolar 8.17 lira, euro 9.72 lira, sterlin 11.27 lirada - Son Dakika

PİYASALAR-Dolar 8.17 lira, euro 9.72 lira, sterlin 11.27 lirada

08.04.2021 09:21
PİYASALAR-Dolar 8.17 lira, euro 9.72 lira, sterlin 11.27 lirada, System.String[]

Merkez Bankası'nın (TCMB) 15 Nisan'da açıklanacak faiz kararına odaklandığı piyasalarda dövizler, geçen hafta yükseldikleri düzeylere yakın hareket ediyor.

Merkez Bankası'nın (TCMB) 15 Nisan'da açıklanacak faiz kararına odaklandığı piyasalarda dövizler, geçen hafta yükseldikleri düzeylere yakın hareket ediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) ve Guvernörler Kurulu'nun ortak toplantısının tutanaklarında, ABD ekonomisindeki toparlanmanın, Covid-19'a karşı yürütülen aşılamaların hızına bağlı olduğuna dikkat çekildi.

Pandemiden en olumsuz etkilenen sektörlerin zayıf kalmasına karşın, son zamanlarda ekonomik aktivite ve istihdam göstergelerinin yükseldiğine işaret edilen tutanaklarda, komite üyelerinin, devam eden halk sağlığı krizinin ekonomik aktivite, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği ve ekonomik görünüm için önemli riskler oluşturduğu konusunda fikir birliği içinde olduklarının da altı çizildi. Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Çarşamba gününü yüzde 0.19 düşüşle 1,417.89 puanda tamamladı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.1369 lira ve en yüksek 8.1769 lirayı gördükten sonra, 8.17 – 8.18 lira aralığında,euro en düşük 9.6545 lira ve en yüksek 9.7262 lirayı gördükten sonra, 9.72 – 9.73 lira aralığında,sterlin en düşük 11.1973 lira ve en yüksek 11.2764 lirayı gördükten sonra 11.27 – 11.28 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.18607 - 1.18814 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.18736 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi: "Dün güne satışlarla başlayan BIST 100 Endeksi'nde öğleden sonra gelen alımlarla kayıpların büyük bir kısmı geri alındı."Teknik göstergelerdeki ve işlem hacmindeki zayıf seyrin devam ettiği endekste 1,423 altında gerçekleşen kapanılar olumsuz bir görünüm sergiliyor. "Bugün de endeksin bu seviye üzerinde tutunup tutunamayacağını takip edeceğiz. Buranın üzerinde 1,445 ve devamında 1,462 önemli dirençler konumunda. 1,423 altında zayıf görünümün devam edeceği endekste, 1,400 ve altında çok daha önemli bir destek olarak 1,383 ile 1,371 aralığını izleyeceğiz. "Bu bölgenin altına sarkılması kısa vadeli görünümün çok daha bozulmasına neden olabilir."


Merkez Bankası, Nisan, Faiz, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi PİYASALAR-Dolar 8.17 lira, euro 9.72 lira, sterlin 11.27 lirada - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,16'dan işlem görüyor Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,16'dan işlem görüyor Yeni dönem resmen başladı! Vatandaşın birikimi artık devlet garantisinde Yeni dönem resmen başladı! Vatandaşın birikimi artık devlet garantisinde Koltuk krizinde eleştirilen AB Konseyi Başkanı Michel konuştu: Durumun daha da kötüye gitmesini istemedik Koltuk krizinde eleştirilen AB Konseyi Başkanı Michel konuştu: Durumun daha da kötüye gitmesini istemedik DEAŞ'ın uyuyan hücreleri yeniden harekete geçti! Suriye'de 3 yıl sonra en büyük saldırı DEAŞ'ın uyuyan hücreleri yeniden harekete geçti! Suriye'de 3 yıl sonra en büyük saldırı 'Fakir kokaini' kullanarak intihar ettikleri iddia edilen 4 gençten birinin ailesi konuştu: Başkaları çocuklara uyuşturucu içirdi 'Fakir kokaini' kullanarak intihar ettikleri iddia edilen 4 gençten birinin ailesi konuştu: Başkaları çocuklara uyuşturucu içirdi Ramazan için tam kapanma kararı mı çıkacak? Milyonların gözü kritik toplantıya çevrildi Ramazan için tam kapanma kararı mı çıkacak? Milyonların gözü kritik toplantıya çevrildi SGK'dan 'Kod-29' düzenlemesi: Ahlak ve iyi niyet maddesindeki işten çıkarma sebepleri ayrı başlıklarla bildirilecek SGK'dan 'Kod-29' düzenlemesi: Ahlak ve iyi niyet maddesindeki işten çıkarma sebepleri ayrı başlıklarla bildirilecek Çin'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'de bazı kişiler teröristleri destekliyor Çin'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'de bazı kişiler teröristleri destekliyor
Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye'den ithal edilen domates kotasının 300 bin tona çıkarılmasını önerdi Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye'den ithal edilen domates kotasının 300 bin tona çıkarılmasını önerdi         
10:50
Son Dakika: Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray Kulübü başkanlığına resmen aday oldu Son Dakika: Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray Kulübü başkanlığına resmen aday oldu         
10:17
Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler         
09:56
Uyuşturucudan yargılanan Ayşegül Çınar'ın başı eski sevgilisiyle dertte! Daha önce de tehdit edip bıçakla yaralamış Uyuşturucudan yargılanan Ayşegül Çınar'ın başı eski sevgilisiyle dertte! Daha önce de tehdit edip bıçakla yaralamış         
09:26
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel'den korkutan sözler: Günlük vefat rakamları 500'ü geçecek Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel'den korkutan sözler: Günlük vefat rakamları 500'ü geçecek         
09:22
Her gün 4 bine yakın kişinin öldüğü ülkede 18 mutasyonun birleşiminden oluşan yeni bir tür tespit edildi Her gün 4 bine yakın kişinin öldüğü ülkede 18 mutasyonun birleşiminden oluşan yeni bir tür tespit edildi         
08:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Arnavutluk'taki hastane 48 gün içinde inşa edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Arnavutluk'taki hastane 48 gün içinde inşa edildi         
07:34
Deste deste parayla paylaşım yapan şahıs, Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli çıktı Deste deste parayla paylaşım yapan şahıs, Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli çıktı         
20:38
AstraZeneca aşısı ile kanda pıhtılaşma arasındaki bağlantı resmen kabul edildi AstraZeneca aşısı ile kanda pıhtılaşma arasındaki bağlantı resmen kabul edildi         
19:38
'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz 'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz         
17:40
Her şeyden habersiz telefonuna program indiren talihsiz adam, 77 bin TL dolandırıldı Her şeyden habersiz telefonuna program indiren talihsiz adam, 77 bin TL dolandırıldı         
17:14
Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'yasak aşk' itirafı: İnsan kuldur, şaşar Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'yasak aşk' itirafı: İnsan kuldur, şaşar         
17:00
Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti         
15:47
Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek         
15:39
Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış         
14:17
İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı         
13:58
Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını istismar eden sapığın savunması da suçu kadar iğrenç Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını istismar eden sapığın savunması da suçu kadar iğrenç         
11:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2021 10:58:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: PİYASALAR-Dolar 8.17 lira, euro 9.72 lira, sterlin 11.27 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei