PİYASALAR-Dolar 8.17 lira, euro 9.72 lira, sterlin 11.27 lirada

ABD Merkez Bankası ( Fed ) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) ve Guvernörler Kurulu'nun ortak toplantısının tutanaklarında, ABD ekonomisindeki toparlanmanın, Covid-19'a karşı yürütülen aşılamaların hızına bağlı olduğuna dikkat çekildi.

Merkez Bankası 'nın ( TCMB ) 15 Nisan'da açıklanacak faiz kararına odaklandığı piyasalarda dövizler, geçen hafta yükseldikleri düzeylere yakın hareket ediyor.

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