PİYASALAR-Dolar 8.27 lira, euro 9.72 lira, sterlin 11.42 lirada

Joe Biden yönetiminin art arda açıkladığı destek paketlerinin ve aşılama faaliyetlerindeki başarının, ABD ekonomisinin koronavirüsün etkilerinden daha hızlı toparlanacağına ilişkin yaygın beklentilere bağlı olarak, dolar diğer büyük para birimleri karşısında son birkaç ayın zirvesine yakın düzeylere yükseldi.

Biden, 1.9 trilyon dolarlık yardım paketinin ardından, dün de 2.25 trilyon dolar büyüklüğünde bir teklifle geniş kapsamlı bir altyapı planı açıkladı.

Ekonomik güven endeksi, Şubat ayındaki 95.8 düzeyinden, Mart ayında yüzde 3.3 artarak 98.9 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor. Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,390 ve 1,403 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 0.29 düşüşle 1,391.73 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.41 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.21 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.24 eksideydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.2279 lira ve en yüksek 8.2878 lirayı gördükten sonra, 8.27 – 8.28 lira aralığında,euro en düşük 9.6402 lira ve en yüksek 9.7559 lirayı gördükten sonra, 9.72 – 9.73 lira aralığında,sterlin en düşük 11.3569 lira ve en yüksek 11.4582 lirayı gördükten sonra 11.42 – 11.43 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.17127 - 1.17335 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17155 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın günlük piyasa bülteninde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "Bu haftanın genelinde olduğu gibi dün de endeks yön bulmakta zorlandı. Gün içinde oldukça dar bir bantta hareket eden endekste, teknik göstergeler ve işlem hacmi zayıf seyrederken, son birkaç gündür takip ettiğimiz seviyeler güncelliğini koruyor. "Endekste 1,384 ilk önemli destek olup, bu seviyenin altında olacak kapanışlar aşağı yönlü baskıyı artırarak ilk kademede 1,359 ve devamında 200 günlük ortalamanın bulunduğu 1,298 ile önceki dibin de bulunduğu 1,256 aralığının yeniden test edilmesine neden olabilir.

"Yukarıda ise 1,412 ve 1,423 ilk kademede izlediğimiz önemli dirençler konumunda. Bu seviyeler geçilemediği sürece yukarı yönlü hareketlere temkinli yaklaşmaya devam edeceğiz."