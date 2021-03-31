PİYASALAR-Dolar 8.32 lira, euro 9.81 lira, sterlin 11.50 lirada - Son Dakika

PİYASALAR-Dolar 8.32 lira, euro 9.81 lira, sterlin 11.50 lirada

31.03.2021 09:06
PİYASALAR-Dolar 8.32 lira, euro 9.81 lira, sterlin 11.50 lirada, System.String[]

Küresel düzeyde aşılamalardaki hızlanma ve ABD'de yürürlüğe giren 1.9 trilyon dolarlık finansal canlandırma paketinin etkisiyle büyüyen enflasyon kaygılarına bağlı olarak ABD Hazine tahvillerinin getirilerinin yükselmesi, doları destekliyor.

Küresel düzeyde aşılamalardaki hızlanma ve ABD'de yürürlüğe giren 1.9 trilyon dolarlık finansal canlandırma paketinin etkisiyle büyüyen enflasyon kaygılarına bağlı olarak ABD Hazine tahvillerinin getirilerinin yükselmesi, doları destekliyor.

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar, "politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya" devam edeceklerini vurguladı ve "Enflasyonla mücadele kararlılığımızla, Türk lirasının gücünü ve itibarını sağlayacağız" dedi.

TCMB 2020 yılı dönem karının dağıtımı genel kurulda kabul edildi. Buna göre 2020 yılı karından 30.19 milyar lirayı Hazine'ye aktaracak olan TCMB, 2019 yılı karından ayrılan 5.58 milyar lira ihtiyat akçesini de hissedarlara dağıtacak. Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,371 ve 1,400 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.23 artışla 1,395.79 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.85 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 1.08 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.19 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.3008 lira ve en yüksek 8.3456 lirayı gördükten sonra, 8.32 – 8.33 lira aralığında,euro en düşük 9.7349 lira ve en yüksek 9.8447 lirayı gördükten sonra, 9.81– 9.82 lira aralığında,sterlin en düşük 11.4247 lira ve en yüksek 11.5344 lirayı gördükten sonra 11.50 – 11.51 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.17039 - 1.17256 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17075 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şu değerlendirme yapıldı: "Dün TL'deki değer kaybının etkisi ile gün içinde aşağı yönlü hareketlerin dikkat çektiği endekste TCMB Başkanı'ndan gelen açıklamaların TL'deki değer kaybını sınırlaması ile birlikte toparlanma dikkat çekti. Bugün de izleyeceğimiz ana gösterge TL'deki hareketler olmaya devam edecek.

"Bugün Mart vadeli pay sözleşmelerinde vade sonu olması nedeniyle hisse bazlı hareketler ön plana çıkabilir. 1,384 ilk önemli destek olup, bu seviyenin altında olacak kapanışlar aşağı yönlü baskıyı artırarak ilk kademede 1,359 ve devamında 200 günlük ortalamanın bulunduğu 1,294 ile önceki dibin de bulunduğu 1,256 aralığının yeniden test edilmesine neden olabilir. Yukarıda ise 1,412 ve 1,423 ilk kademede izlediğimiz önemli dirençler konumunda."


Amerika Birleşik Devletleri, Enflasyon, dolar, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi PİYASALAR-Dolar 8.32 lira, euro 9.81 lira, sterlin 11.50 lirada - Son Dakika Ekonomi


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